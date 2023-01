El rincón cerca de Reñaca que esconde una historia de amor sorprendente y se hizo viral

La Región de Valparaíso no solo tiene hermosas playas, en cada una de sus localidades se esconden tesoros que son dignos de visitar y fotografiar. En el pueblo pesquero de Horcón, en Puchuncaví, se encuentra uno de los rincones más pintorescos y coloridos de Chile, llegar hasta allí es muy fácil y se encuentra a menos de una hora de Reñaca.

Hasta este sitio llegan turistas de todas partes del país, también de otros países, en busca de una fotografía o video que quede de recuerdo. El Puente de Los Deseos es conocido no solo por sus colores, sino además por la historia de amor que esconde y que inspiró a los viajeros y locales a cumplir tiernas promesas junto a sus enamorados.

Este puente llama la atención de todo aquel que lo ve en imágenes a través de redes sociales, pero también cuando uno lo visita. Se ubica en el litoral central de Chile, específicamente en la Caleta de Horcón, en la región de Valparaíso nace la siguiente leyenda. Antes de volver a su hogar, un soldado le escribe una carta a su amada contándole que la guerra ha terminado y que pronto volverá a casa. La carta decía: “Recuerdas ese viejo roble que está en el jardín de tu casa, en donde por primera vez te besé?, si aún me amas deberás atar a ese árbol una cinta amarilla donde yo la pueda ver. Si no lo haces no me detendré y seguiré triste mi camino”.

El atardecer en este puente es mágico

Cuando al fin llegó el día de volver, al entrar a la ciudad el soldado ve con asombro y emoción que en todos los árboles del pueblo había amarrada una cinta amarilla, reflejo del fiel amor que ella le tenía.

Para rendir homenaje a esta historia de amor, en la playa de Horcón está el “El puente de los deseos” en el cual los enamorados atan sus cintas como símbolo de su unión, mientras repiten juntos “Con esta cinta amarro mi vida a la tuya, prometo amarte, cuidarte y respetarte. Sea el sol nuestro padre y el mar testigo de nuestro amor”.