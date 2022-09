El esperado regreso de Meghan Markle a Instagram

A Meghan Markle siempre le gustó tener contacto con sus fanáticos, mostrarles su vida y contarles sus intereses, algo que hacía desde su cuenta de sus sitios oficiales cuando estaba soltera. Cuando decidió comprometerse con el príncipe Harry no tuvo otra opción que cerrar estos perfiles y ahora anunció su regresará luego de varios años.

La ex actriz se define como comidista o foodie, una persona aficionada a la comida y a la bebida, y compartía sus tips a través de su Instagram y su blog The Tig. "Un foco para paladares gourmet, aquellos con hambre por comida, por viajar, por belleza y por moda", expresó en ese momento en el sitio donde escribía artículos sobre comida, viaje, moda, belleza e influencers.

En las publicaciones, Meghan Markle mostraba los espacios de su hogar, la decoración, sus looks, fotos de sus almuerzos, los paseos con sus perros entre otras cuestiones. Tenía una gran cantidad de seguidores, a quienes también les brindaba algunos ejercicios de joya ya que su madre es instructora.

Sin embargo, cuando se comprometió en 2017 tuvo que cerrar sus cuentas debido a que los integrantes de la realeza británica no pueden administrar ellos mismos sus redes sociales. "Fue un reajuste enorme tener que pasar de ese tipo de autonomía a una vida diferente. Pero si bien adoraba compartir mi vida con la gente, amaba más a Harry", expresó.

Meghan Markle vuelve a Instagram

En una entrevista con la revista estadounidense "The Cut", Meghan Markle dio una noticia que alegró a todos: abrirá próximamente su nuevo perfil de Instagram, pero no dio fecha aún. Tampoco reveló el contenido que publicara, pero posiblemente ya no esté relacionado con estilo de vida sino con las causas sociales por las que lucha.

En este sentido, aprovechó para contar cómo se manejan las redes sociales en la Corona británica. Cuando se comprometió con el príncipe Harry y cerró sus redes sociales, la pareja se unió a la cuenta oficial de Instagram de los Duques de Cambridge, el príncipe Harry y Kate Middleton, quienes no tienen control sobre sus publicaciones.

Meghan Markle abrirá su canal de Instagram. Fuente: Twitter @TheCut

"Tienen una estructura en la que, si quieres compartir fotos de tu hijo, como miembro de la familia primero se las tienes que dar al Royal Rota", explicó la ex actriz. El Royal Rota es un sistema de acreditación exclusiva, organizado por la News Media Association, que cubre todos los eventos relacionados con la monarquía británica.

Cansados de tener que hacer este proceso burocrático, Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron abrir su propio perfil de Instagram llamado @sussexroyal. Allí publicaba contenido elegido por ellos, pero tuvieron que dejarlo cuando decidieron independizarse de la Corona británica ya que no podían seguir utilizando la firma Sussex.

Ahora, la pareja va a tener la oportunidad de elegir libremente qué tipo de contenido quiere compartir sin depender de ningún comentario. "Cuando los medios han moldeado tu historia, es agradable ser capaz de contarla por ti misma", afirmó.

