Así fue el saludo de cumpleaños de Kate Middleton a Meghan Markle

Meghan Markle cumplió 41 años el pasado 4 de agosto y posiblemente lo haya pasado acompañada de su esposo, el príncipe Harry, y sus hijos, Archie y Lilibet. Pese a la tensa relación que sostiene con la familia real británica, recibió las felicitaciones de su cuñada, Kate Middleton, a través de la cuenta oficial de los Duques de Cambridge.

"¡Deseándole un feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex!", escribieron tanto en Twitter como en Instagram. La foto que publicaron de Meghan Markle fue durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, donde la ex actriz lució un impecable traje/vestido blanco con un sombrero haciendo juego.

Las cuentas pertenecen a los Duques de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton, aunque son manejadas por su equipo de comunicación. Este gesto es una manera de poner paños fríos frente a todos los rumores que indican que continúa la mala relación entre los Sussex y los Windsor, principalmente luego de la entrevista con Oprah Winfrey en el 2021.

Meghan Markle en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Fuente: Twitter @KensigtonRoyal.

El príncipe Harry y Meghan Markle hicieron varios viajes al Reino Unido en el último tiempo y asistir al Jubileo de Platino de la reina fue un mensaje de cariño y apoyo hacia ella. Además, allí habrían tenido encuentros con el príncipe Carlos, quien aprovechó este breve paso por tierras británicas para pasar tiempos con sus nietos.

Pero el vínculo entre los Sussex y los Cambridge sigue tenso, los hermanos no llegan a un acuerdo y quedaron muy heridos por todo lo que ocurrió. Incluso, el príncipe William no parece esforzarse por arreglar la relación: Meghan Markle y Harry aprovecharon el Jubileo de Platino para festejar el cumpleaños de Lilibet, pero los Cambridge tenían un viaje planeado y no lo cancelaron por su sobrina.

En la entrevista con Oprah Winfrey, que fue un antes y un después en la familia, el príncipe Harry dijo que siempre "va a querer a su hermano y a su padre" y que su prioridad es reconstruir su relación. En contraposición, su vínculo con la reina Isabel II se encuentra muy bien y contó que suelen hacer videollamadas para que vea a sus bisnietos.





¿Qué te parece la relación entre Kate Middleton y Meghan Markle?