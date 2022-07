Todos los deportes que practica Kate Middleton

Kate Middleton sorprende a todos con su figura a los 40 años y ha demostrado muchas veces que le encanta estar en movimiento. La Duquesa de Cambridge practica su deporte preferido desde muy joven, además de realizar una serie de ejercicios diarios para mantener su peso y cuidar su salud.

Si algo caracteriza a Kate Middleton es que es muy competitiva, por lo que no sorprende que le gusten los deportes. El pasado 26 de marzo publicaron en la cuenta oficial de los Cambridge a la futura reina consorte practicando regata en Las Bahamas, una carrera entre varias embarcaciones de vela en la que se divirtió junto al príncipe William.

Esto no sorprende ya que Reino Unido es un gran exponente de las competiciones: una de las regatas (pero de remo) más famosa que existe es la que enfrenta todos los años a las universidades de Oxford y Cambridge en el río Támesis. También en Inglaterra existen la Henley Royal Regatta, disputada en Henley-on-Thames, y la Head of the River Race en Londres.

Por otro lado, el tenis es uno de los deportes preferidos de Kate Middleton desde hace muchos años. En algunas oportunidades frecuenta las canchas y una de las jornadas más divertidas que vivió fue cuando enfrentó a la tenista canadiense Emma Raducanu, de 19 años, quien se convirtió el 11 de septiembre del 2021 en la mujer más joven en ganar un Grand Slam, puntualmente el Abierto de Estados Unidos.

Una vez más no dudó en demostrar sus dotes con la raqueta y todo lo que le apasiona este deporte al igual que a su marido, el príncipe William. Los futuros reyes de Reino Unido asisten todos los años a la competencia Wimbledon, en la que Kate Middleton entrega la copa siempre y este año la puso en manos nuevamente de Novak Djokovic.

Kate Middleton entregando la copa a Novak Djokovic. Fuente: Instagram @dukeandduchessofcambridge.

"Otro año, otro torneo increíble aquí @wimbledon. Felicitaciones a @djokernole por volver a ser Campeón individual masculino hoy y a todos los jugadores que participaron en las últimas dos semanas. Por último, pero no menos importante, al personal, el equipo y la comunidad que hacen posible este evento especial", escribieron en Instagram.

A Kate Middleton le gusta tanto ver el tenis como practicarlo e incluso se conoció que los Duques instalaron una cancha en su casa de campo Anmer Hall, en Norfolk. Ambos son muy amigos de Roger Federer y suelen invitarlo cuando está de visita en Reino Unido para que juegue con su hijo mayor George.



¿Conocías el fanatismo de Kate Middleton por el tenis?