La noticia que comunicó el US Open sobre Djokovic a poco más de un mes del Grand Slam

Diez días pasaron desde que Novak Djokovic levantara el 21ª trofeo de Grand Slam de su carrera. En las últimas horas se conoció que el serbio está inscripto en la lista del US Open 2022, el cual se disputará del 29 de agosto al 11 de septiembre. De este modo el actual número siete del ranking mundial de la ATP buscará igualar a Rafael Nadal, quien tiene 22 Majors.

El hecho que se interpone entre la presencia del tenista en el cuarto y último Grand Slam del año es la prohibición de ingreso que dispuso el gobierno de Estados Unidos a aquellas personas que no estén vacunadas contra el coronavirus, algo que es obligatorio para aquellos pasajeros que deseen ingresar a dicho país.

En un comunicado, la Asociación de Tenis de EEUU, manifestó: "Según el libro de reglas de Grand Slam, todos los jugadores elegibles ingresan automáticamente en los campos del cuadro principal de individuales masculino (ATP) y femenino (WTA) según la clasificación 42 días antes del primer lunes del evento".

"El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para los ciudadanos no estadounidenses no vacunados", aclaró la Asociación en el mencionado escrito.