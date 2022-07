Djokovic y una terminante frase sobre su participación en el US Open

Novak Djokovic sigue firme en su postura. La misma que le impidió participar del Australian Open 2022. El serbio, que obtuvo su séptimo trofeo de Wimbledon y alcanzó los 21 títulos de Grand Slam, no se vacunará contra el coronavirus y su presencia en el US Open 2022 está prácticamente descartada.

Es que Estados Unidos no permite que las personas sin ciudadanía estadounidense lleguen a su territorio sin un esquema completo de vacunación contra el coronavirus, por lo que el tenista de 35 años no podría ingresar para jugar el US Open. "Si tengo permiso, estaré allí. Si no lo tengo, no iré, no es el fin del mundo", aclaró Djokovic.

El US Open se disputará entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre y, a menos que haya una trascendental modificación en las normas actuales de ingreso a Estados Unidos, no tendrá a Djokovic entre sus participantes. "Soy un tenista profesional, no me meto en política ni en nada porque eso no me interesa. Tengo mi postura y soy partidario de la libertad de elegir lo que más te conviene. Respeto todo y a todos, y espero que la gente al menos respete mi decisión", afirmó Nole.

Además, se refirió a lo que sucedió a principios de este año en Australia, donde no pudo ingresar y hasta se encontró detenido: "Lo que ocurrió este año en Melbourne no fue nada agradable, la gente sigue creyendo que forcé la situación, pero no es cierto. Demostré en los Tribunales que contaba con toda la documentación requerida para entrar en el país".

Sobre su participación en el Australian Open 2023 y el US Open, Djokovic expresó: "Me encantaría volver a Australia. Me encanta Australia, obtuve mis mejores resultados de Grand Slam en ese país. Ojalá pueda estar allí en enero porque quiero estar allí y también quiero estar en Nueva York. Quiero estar en Estados Unidos y en todos los lugares donde pueda jugar".

Finalmente, sobre un posible retiro, Djokovic fue terminante por su nivel actual y las posibilidades de seguir escribiendo historia: "Está prohibido hablar de eso en mi equipo, no quiero que nadie me lo plantee. Dependerá totalmente de mí, pero no creo que esté próxima, y más viéndome capaz de seguir ganando Grand Slams".