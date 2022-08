Consejos para evitar estafas en redes sociales

Eliminá cuentas con las cuales no quieras interactuar. Eliminá de la lista de amigos y seguidores o bloqueá/restringí a las personas con las que no quieras tener conexión o te estén molestando. Cuando bloqueás a un usuario, se lo elimina automáticamente de la lista de amigos o de la lista de contactos y también se la bloquea para que ya no pueda contactarte, ver el contenido que publicás en tu perfil, etiquetarte, invitarte a eventos o grupos ni agregarte como amigo. El bloqueo es recíproco y, cuando bloqueás a una persona, no se lo notificamos. Por su parte, cuando restringimos a alguien lo que estamos haciendo es evitar la actividad de esa persona en nuestra cuenta de Instagram.