Los requerimientos a cumplir para ser Caballero de la Orden Británica

La Excelentísima Orden del Imperio Británico es una orden de caballería fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V, el abuelo de la reina Isabel II. En un principio se creo con el único objetivo de condecorar a los ciudadanos involucrados en la Primera Guerra Mundial y en 1922 se aprobó que perdurará permanentemente.

Los nombramientos se realizan por recomendación de los Gobiernos del y de algunos reinos de la Mancomunidad de Naciones, motivo por el que se condecoran, a veces, personas de otros países. Estos últimos se llaman "caballeros honorarios" por no tener la ciudadanía británica.



El monarca británico, actualmente la reina Isabel II, es el soberano de la Orden y es quien nombra a los integrantes de la misma. Actualmente, la segunda línea de soberanía se encuentra vacía, debido a que pertenece al cónyuge del monarca quien en este caso era Felipe de Edimburgo, quien falleció recientemente.

¿Cómo se eligen a los caballeros de la Orden Británica?

La Orden Británica otorga dos tipos de títulos: Sir o Dame, que a su vez se divide en otras dos categorías. Por un lado está la militar, como en sus orígenes, y la civil, a miembros destacados de la sociedad que hicieron aportes en las artes, ciencias, política, literatura o deporte como Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir Lewis Hamilton, entre otros.

Estas condecoraciones quedan a consideración tanto del Gobierno como de la Corona británica, pero también hay que tener en cuenta que hay distintos rangos. Por ejemplo, la reina Isabel II condecoró al piloto automovilístico Lewis Hamilton como un integrante de la Orden Británica.

Lewis Hamilton condecorado Caballero de la Orden Británica. Fuente: YouTube The Royal Family.

Sin embargo, el deportista pasó a ser Caballero en el 2020 tras ganar su séptimo Campeonato del Mundo de la F1. Este fue un hito en su carrera debido a que logró que Mercedes ganase su séptimo título del Campeonato de Constructores y superar el récord histórico de victorias de Michael Schumacher.

Entre algunos de los miembros que pocos saben que son parte de la Orden Británica se encuentran el legendario técnico del Manchester United, Alex Ferguson; el escritor argentino Jorge Luis Borges, quien tienen un título honorario al igual que el ex futbolista Pelé; y Mick Jagger, pero la reina Isabel II no estuvo de acuerdo y no asistió a la investidura.

Cabe destacar que aunque se otorgue el título de Caballero, también está el título de Dama y muchas mujeres lo recibieron a lo largo de los años. Algunas de ellas son las actrices Helen Mirren, Catherine Zeta-Jones y Helena Bonham Carter; las escritoras J. K. Rowling y Agatha Christie; y las cantantes Olivia Newton John y Adele.



¿Qué otra persona crees que debería obtener su título de Miembro de la Orden Británica?