Crisis en Meta: Zuckerberg exige denunciar a los empleados con bajo rendimiento

Todo indica que Mark Zuckerberg está atravesando la mayor crisis desde Facebook hasta ahora. El CEO de Meta anunció en octubre del año pasado el inicio de la construcción del metaverso, un universo virtual que Zuckerberg considera será el futuro de internet.

Si bien Mark Zuckerberg suponía que esta innovación le provocaría pérdidas al menos en el corto plazo, no contaba con la crisis económica mundial que estamos atravesando por la guerra entre Rusia y Ucrania y la burbuja inmobiliaria china que impacta en Wall Street, entre otras cosas.

Con el diario del lunes podemos decir que Mark Zuckerberg eligió un pésimo momento para lanzarse al proyecto más ambicioso, caro y arriesgado de la historia de la empresa: la construcción del metaverso.

Mark Zuckerberg con los Oculus Quest, las gafas de realidad virtual de Meta.

Días atrás Mark Zuckerberg anunció que iba a disminuir el ritmo de contrataciones acelerado que venía llevando a cabo para el desarrollo del metaverso y dio a entender que Meta se estaba preparando para despedir empleados.

A raíz de esto, Mark Zuckerberg señaló que sus empleados debían prepararse para cumplir con objetivos más exigentes. Quienes no puedan cumplir con los objetivos propuestos por la compañía "probablemente no deberían estar aquí", expresó Zuckerberg.

Meta ha dado instrucciones a sus jefes intermedios para identificar a sus empleados con menor rendimiento e informar sobre ellos a sus superiores para que abandonen la empresa, según informó Wall Street Journal.

La orden no es terminante. Una vez que se identifique a un empleado de Meta con bajo rendimiento, su jefe debe enviarlo con el equipo de Relaciones con los Empleado para que evalúen la situación del trabajador en cuestión y traten de resolver conjuntamente lo que hace que no rinda como Meta le demanda. De no poder resolver esta cuestión, el empleado deberá abandonar la compañía.