Los épicos videojuegos de PlayStation de Spider-Man que llegan a PC

Del comic a la pantalla grande y de PlayStation a PC. El éxito de Spider-Man es arrollador y no por nada es uno de los super héroes favoritos de Marvel. La historia del joven Peter Parker con poderes arácnidos que defiende la ciudad de Nueva York ha cautivado a varias generaciones.

Spider-Man es el único super héroe de Marvel con videojuegos. El increíble juego de Spider-Man para PS4 fue un éxito y ahora más gente podrá disfrutarlo ya que estará disponible para PC a partir del 12 de agosto.

Así lo anunció PlayStation en su blog oficial: "el aclamado éxito de taquilla de acción de PlayStation Marvel's Spider-Man Remastered y Marvel's Spider-Man: Miles Morales se dirigen a la PC".

Foto: PS Blog

Desarrollado por el equipo de Insomniac Games en colaboración con Marvel, el videojuego Marvel's Spider-Man Remastered presenta un experimentado Peter Parker que lucha contra grandes crímenes y villanos icónicos de Marvel. Al mismo tiempo, lucha por equilibrar su caótica vida personal y su carrera mientras el destina de Nueva York descansa sobre sus hombros.

Lo mismo sucede con la versión de Miles Morales que también llegará a PC. Actualmente Marvel's Spider-Man: Miles Morales está disponible para PS4 y PS5.

En el siguiente video podrás ver un avance de lo que puedes esperar en Marvel's Spider-Man Remastered para PC. En esta nueva versión para PC se podrá jugar tanto con joystick como con teclado y mouse.

Por ahora no se conocen muchos más detalles sobre los videojuegos de Spider-Man para PC. "Tendremos más detalles para compartir sobre ambos juegos de PC de Marvel's Spider-Man a medida que nos acerquemos a sus respectivos lanzamientos", comentaron el blog de PlayStation.

Por el momento, se sabe que Marvel's Spider-Man Remastered se lanzará en PC el 12 de agosto de 2022, mientras que Marvel's Spider-Man: Miles Morales se lanzará en PC en otoño de 2022. Marvel's Spider-Man Remastered para PC incluirá la historia principal completa y su narrativa continua en Marvel's Spider-Man: The City That Never Sleeps DLC, que presenta tres capítulos de la historia que acompañan el viaje de Peter Parker junto con misiones y desafíos adicionales para que los jugadores los descubran. .