Así superó Camilla Parker Bowles los peores momentos de su vida

El próximo 17 de julio, Camilla Parker Bowles cumplirá 75 años y decidió, por primera vez, dar una entrevista muy sincera respecto a muchas cuestiones del pasado. La Duquesa fue una de las personas más odiadas del Reino Unido durante muchos años, pero con el tiempo logró ganarse el cariño, incluso se confirmó que será reina consorte cuando llegue el día.

Siempre fue señalada como la tercera en discordia entre el príncipe Carlos y Lady Di, pero pocos saben que el royal se enamoró de ella cuando tenía apenas 20 años. Se conocieron durante un partido de polo en la década de 1970 y desde entonces el futuro rey nunca la olvidó.

La reina Isabel II les prohibió su amor debido a que el perfil de Camilla Shand no era acorde al de una futura reina y tuvieron que tomar caminos separados: ella se casó con el oficial Andrew Parker Bowles y él con Lady Di, a quien conoció más tarde. Los amantes tuvieron un perfil muy bajo los primeros años, pero no pasó mucho tiempo hasta que todos ya tenían conocimientos de la clandestinidad.

El príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles se casaron en 2005. Fuente: Instagram @clarencehouse.

Lady Di esperó a que el príncipe Carlos se enamorara y pese a todos sus esfuerzos esto nunca sucedió. Finalmente, la Princesa de Gales no vio otra solución que divorciarse y todo el pueblo británico se enteró de la desdicha que tuvo que vivir al lado de su esposo.

Así como Lady Di fue la persona más querida del Reino Unido, Camilla Parker Bowles pasó a ser la más odiada. Para la Duquesa de Cornualles no fue fácil siquiera ganarse el cariño de la reina Isabel II quien también la culpaba por haberse entrometido en el matrimonio de su hijo.

Camilla Parker Bowles logró sobrellevar los comentarios negativos

En 2005, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles se casaron por civil lo cual demostró que la monarca finalmente aceptó la relación. A partir de entonces, la Duquesa comenzó a participar activamente en los eventos de la Corona y a principios del 2022 se confirmó que será la futura reina consorte.

En una entrevista que dio a la revista Vogue UK en las vísperas de su cumpleaños, por primera vez Camilla expresó abiertamente cómo se sintió durante la época de amante de Carlos, el divorcio y posterior fallecimiento de Lady Di. Tuvo que vivir siempre a la sombra del legado de la Princesa, pero logró crear una imagen positiva.

"No es fácil. He sido juzgada durante tanto tiempo que solo te queda encontrar la manera de vivir con eso. A nadie le gusta que lo miren todo el tiempo y lo critiquen. Pero creo que, al final, lo supero y me pongo manos a la obra”, expresó desde Clarence House donde vive desde hace años.

Luego de tantas décadas de amor, el matrimonio se encuentra más sólido que nunca y aunque tienen muchas actividades siempre buscan la manera de pasar un tiempo juntos. Por lo general se reúnen a tomar el té, se sumergen en la sala cada uno con su libro o directamente se ven a la noche antes de dormir.



¿Qué te parece la actitud de Camilla Parker Bowles ante el rechazo de su país?