El Summer Game Fest es uno de los eventos más importantes del gaming y los videojuegos donde se presentan los mejores juegos que llegarán este año a las consolas y celulares.

El Summer Game Fest, creado por Geoff Keighley, es la primera celebración mundial de videojuegos totalmente digital. La primera edición del Summer Game Fest fue lanzada en mayo de 2020 y une a toda las industria de los videojuegos para una celebración con eventos digitales, demostraciones, anuncios y las últimas noticias del gaming para los fanáticos de los videojuegos.

En esta tercera edición del Summer Game Fest ya se han anunciado y presentado los trailers de los mejores videojuegos que llegarán a las consolas este 2022.

The Last of Us Remake

La remake de The Last of Us, desarrollado por Naughty Dog, estará disponible en septiembre de este año para PS5 y más tarde para PC. Esta emocionante historia sobre una civilización devastada por un virus zombie -que también tendrá su serie- se renueva con unos gráficos sorprendentes junto con una mejora en la jugabilidad, el sistema de combates y la inteligencia de los enemigos dentro del videojuego.

Call of Duty Modern Warfare 2

Uno de los anuncios más esperados fue la nueva entrega de Call of Duty, uno de los videojuegos más exitosos de shooting en primera persona desarrollado por Activision. Esta nueva entrega del Call of Duty estará disponible para la nueva generación de consolas y PC. Contará con el modo de campaña para un jugador y por supuesto, el modo multijugador en línea. La fecha de lanzamiento será el 28 de octubre.

Street Fighter 6

La exitosa franquicia de videojuegos de lucha que pasó del Arcade a las consolas de última generación anunció su sexta entrega. Street Fighter 6 trae un nuevo modo de juego online y continúa ahondando en las historia de sus personajes. También suma nuevos personajes.

One Piece Odyssey

Este videojuego inspirado en el exitoso anime es un juego de rol repleto de elementos de aventura únicos. Ideal para los fanáticos de la serie japonesa One Piece, Luffy y su tripulación se embarcan en una nueva aventura y se enfrentarán a las adversidades que se les presenten en el camino.

Aliens Dark Descent

Un atrapante videojuego de ciencia ficción nos sorprende con una mezcla de acción, rol y terror. Desarrollado por Focus Interactive este 'Top Down Shooter' en un oscuro mundo de ciencia ficción de la saga Alien.

Marvel Midnight Suns

Ideal para los fanáticos de Marvel, Marvel Midnight Suns rompe con el modelo habitual de videojuegos de superhéroes y nos sorprende con este juego de combate por turnos. Desarrollado por Firaxis, este videojuego de Marvel cuenta con la presencia de muchos de sus personajes como Wolverine, Spider-Man, Venom y Hulk, entre otros.

Gotham Knights

De la vereda de enfrente de Marvel se encuentra el lanzamiento de este videojuego de DC. Este juego de superhéroes de acción tiene muchos personajes para seleccionar y llegará a las consolas de última generación y PC el próximo 25 de octubre.

Saints Row: Boss Factory

Esta nueva entrega de Saints Row ya cuenta con un demo gratuito que cuenta con un nuevo editor de personajes. El videojuego saldrá el próximo 23 de agosto.