Los zapatos de tacón más elegantes de Kate Middleton

Kate Middleton es una de las mujeres más hermosas de todo el mundo y una de las royals más icónicas en lo que a moda se refiere. En esta oportunidad, centramos la atención en su estilo de calzado y te decimos cuáles son los zapatos de tacón más elegantes que tiene. A continuación, los detalles y todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: Instagram Duke and Duchess of Cambridge (/dukeandduchessofcambridge)

Kate Middleton y sus ya históricos zapatos negros de tacones en bloque

Si bien es cierto que cuando era joven y estaba soltera llegó a lucir un vestido transparente de carácter provocativo (que hizo que el príncipe William posara su atención sobre ella), Kate Middleton es famosa a nivel mundial por su estilo elegante y sofisticado, más bien minimalista y para nada llamativo.



Esto se manifiesta en los distintos looks que elige para cada ocasión y también en todas las prendas que forman parte de estos, es decir, tanto la ropa como las joyas y el calzado, sin olvidar otras claves estéticas como peinado y maquillaje.



En cuanto al calzado, la duquesa de Cambridge parece tener predilección por un modelo en específico, el cual se caracteriza también por ser uno de los más elegantes que tiene.



Se trata de un par de zapatos negros en punta con tacones en bloque, cuyo diseño simple hace que se destaquen en la medida justa y que la atención de cada look pueda posarse en otros puntos como los ya mencionados.



En este sentido, hay que decir que estos zapatos son sumamente versátiles, ya que sirven tanto para eventos oficiales como para ocasiones informales.

Fuente: instagram.com/p/CGkuofRlD_o/

Kate Middleton: por qué usa tacos y otras claves de sus calzados

El hecho de que Kate Middleton suela usar calzados con tacos de forma asidua es algo que llama la atención, en especial si se tiene en cuenta que posee una estatura de 1,75 metros, la cual no es menor para una mujer.



No obstante, a Middleton le pasa lo mismo que a otras de las royals europeas, la reina Letizia. ¿En qué consiste esto? En que sus maridos son tan altos que ellas se ven en la necesidad de usar tacos para que la diferencia de estatura no sea tan evidente.



El príncipe William, por ejemplo, mide 1,91, apenas 5 centímetros más que su hermano Harry (1,86). Esto, a su vez, resulta curioso debido a que ninguno de sus padres es tan alto como ellos: Carlos mide 1,80 y Lady Di tenía una estatura de 1,77.



Así y todo, Kate es famosa por dejarse ver utilizando zapatillas deportivas e informales, aún estando en la compañía de su esposo. En definitiva, podría decirse que, elija lo que elija, todo le queda bien, lo que se explica en el hecho de que es una de las mujeres más hermosas del mundo.





¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de los gustos que tiene Kate Middleton en materia de calzados y de los motivos por los que suele usar tacones de forma habitual?