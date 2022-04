El vestido transparente más icónico de Kate Middleton

Mucho antes de convertirse en la duquesa de Cambridge, Kate Middleton atrajo la atención del mundo, y en especial del príncipe William, con un delicado y atrevido vestido transparente. En esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber sobre esta icónica prenda y te contamos también cuál es la exuberante cifra por la que se vendió en una subasta. No te pierdas los detalles.



Fuente: instyle.es

Kate Middleton y el vestido transparente que enamoró al príncipe William

A esta altura, a más de 10 años de su casamiento, ya todos saben que el amor entre Kate Middleton y el príncipe William nació en los tiempos en los que ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews, en Escocia.



Sin embargo, lo que pocos conocen es que el amor o el flechazo que daría inicio a la pasión no nació precisamente en las aulas de esta institución. Por lo contrario, los allegados a la pareja afirman que todo sucedió en un desfile a beneficio que la tuvo a Middleton caminando por la pasarela y a William sentado en primera fila.



En aquella ocasión, la actual duquesa de Cambridge lució un particular vestido transparente que dejaba ver sin preámbulos su ropa interior y su esbelta figura.



Lo más probable es que entonces esto no haya resultado tan sorprendente, pero sí lo es visto desde el día de hoy, ya con Middleton como miembro consolidada de la Familia Real británica y también como ícono mundial de la moda.

La increíble cifra por la que se vendió el vestido transparente de Kate Middleton

En 2011, casi una década después del mencionado desfile, la diseñadora del vestido transparente, Charlotte Todd, puso el mismo a la venta en una subasta realizada en Londres.



De acuerdo con declaraciones que hizo en su momento, en la previa de la jornada Todd estaba nerviosa ya que consideraba que existía la posibilidad de que el vestido no le interesara a nadie, sobre todo teniendo en cuenta que había estado unos 8 años guardado en la casa de su madre.



Lo que evidentemente no tenía en cuenta es que, a pocas semanas de la boda real entre Middleton y William, la “Kate-manía” era un fenómeno que crecía a pasos agigantados en todo el mundo.



La responsable de la subasta, Kerry Taylor, estimaba que por este vestido se obtendrían entre 14 y 16 mil dólares. Finalmente, el mismo se terminó subastando por un total neto de USD 100 mil, lo que implica que el comprador también debió abonar un extra de USD 20 mil por honorarios.

Al respecto, hay que decir que se desconoce la identidad del comprador, ya que este decidió mantener su anonimato y enviar un representante a la subasta.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de la historia de este atrevido vestido transparente de Kate Middleton?