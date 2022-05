Quién es Mabel de Holanda, una de las princesas más ricas de Europa

Mabel de Holanda es una de las royals más singulares y misteriosas de todo el mundo. Viuda del príncipe Friso de Orange-Nassau, es dueña de una historia que combina amor, felicidad y tragedia. En esta ocasión, compartimos las principales claves de su vida y te contamos por qué su esposo renunció al trono para estar con ella. No te pierdas los detalles.



El príncipe Friso y Mabel de Holanda - Fuente: bekia.es

Mabel de Holanda: la royal de Europa que enamoró al príncipe Friso

Es cierto que el príncipe Friso no era heredero directo al trono debido a que su hermano, Guillermo Alejandro I, era un año mayor que él y, por lo tanto, ocupaba el primer puesto en la línea sucesoria.



Sin embargo, el segundo hijo de la exreina Beatriz de los Países Bajos y del príncipe Nicolás gozaba de un lugar privilegiado en el seno de la realeza neerlandesa. Pero decidió abandonar el mismo, y el motivo fue tan simple como emotivo: lo hizo por amor.



La protagonista de esta historia es Mabel de Holanda, también conocida como Mabel de Orange-Nassau (11 de agosto de 1968), quien, en su juventud, mucho antes de conocer a Friso, mantuvo una especie de vínculo con el narcotraficante Klaas Bruinsma.



Esto llevó a que la familia real neerlandesa no diera su consentimiento al matrimonio entre Friso y Mabel. En este punto, hay que recordar que Guillermo Alejandro I también tuvo sus inconvenientes debido al pasado familiar de Máxima Zorreguieta, cuyo padre fue secretario de la dictadura que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983.



Lejos de renunciar a su amor, Friso tomó la decisión de dejar de lado sus derechos reales. Eso sí: él conservó sus títulos y, luego del casamiento, Mabel también fue nombrada princesa.



La tragedia del príncipe Friso que cambió para siempre la vida de Mabel de Holanda

Friso y Mabel se casaron en 2004 y, durante casi 10 años, vivieron una de las historias de amor más hermosas que se puedan llegar a imaginar. No obstante, el destino les tenía deparado una verdadera tragedia: la de la muerte del príncipe.



En febrero de 2012, Friso tuvo un accidente mientras se encontraba esquiando en Austria: un alud lo dejó bajo la nieve durante 20 minutos y, cuando fue rescatado, la falta de oxígeno ya había dañado de forma irreversible su cerebro.



Luego de un año y medio en coma, el príncipe falleció en agosto de 2013, dejando a Mabel viuda y a cargo de las dos hijas que habían tenido juntos, Luana y Zaria.



Responsable de la herencia de su marido, Mabel no solo logró mantener la misma sino que incluso la hizo crecer. En la actualidad, es una de las royals más adineradas del continente europeo y hasta se dice que su fortuna es mayor a la de su cuñada, la reina Máxima.



Esto no sorprende si se observa que la viuda de Friso es una persona sumamente capacitada. Estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Ámsterdam, a lo largo de su vida trabajó, por ejemplo, en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.



Hoy en día, se sabe que sigue vinculada con la familia real neerlandesa y que se sigue dedicando a una de sus grandes pasiones: los trabajos humanitarios.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de la fascinante historia de Mabel de Holanda, la viuda del príncipe Friso?