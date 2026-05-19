Bubble tea: el fenómeno asiático del té que se bebe y también se mastica

Primero fue una curiosidad en videos de TikTok e Instagram. Después comenzó a aparecer en cafeterías, shoppings y locales especializados. Hoy, el bubble tea —también conocido como boba tea— dejó de ser una moda exclusivamente asiática para transformarse en una de las bebidas más llamativas y consumidas entre jóvenes de todo el mundo.

Su particularidad no está solamente en los sabores o en la estética visual, sino en la experiencia completa: el bubble tea no solo se toma, también se mastica.

Las pequeñas esferas que aparecen en el fondo del vaso, conocidas como “perlas de tapioca”, son las responsables de convertir una bebida tradicional en algo completamente distinto. Blandas, elásticas y ligeramente dulces, modifican la textura del té y generan una experiencia sensorial que explica buena parte de su éxito viral.

El bubble tea nació en Taiwán durante la década del 80 y rápidamente se expandió por distintos países asiáticos antes de conquistar Europa y América.

La receta original combina té frío o caliente con leche, azúcar y perlas de tapioca elaboradas a partir de fécula de mandioca. Sin embargo, con el tiempo el concepto evolucionó hasta incluir versiones frutales, sabores tropicales, cafés, matcha, crema, jaleas y hasta burbujas rellenas con jugo.

Uno de los elementos más característicos es el sorbete ancho, diseñado especialmente para permitir el paso de las perlas.

La mezcla entre bebida y snack convirtió al bubble tea en un producto híbrido que conecta con las nuevas tendencias gastronómicas: experiencias más lúdicas, visuales y personalizables.

El impacto de las redes sociales y la estética “instagrameable”

Parte del fenómeno global del bubble tea se explica por su enorme presencia en redes sociales. Los vasos transparentes, los colores intensos y las texturas llamativas hicieron que millones de usuarios comenzaran a compartir videos probándolo por primera vez.

La reacción suele repetirse: sorpresa, curiosidad y una mezcla entre desconcierto y fascinación al descubrir que el té incluye ingredientes que deben masticarse.

Además, la posibilidad de personalizar casi todos los aspectos de la bebida —cantidad de azúcar, tipo de leche, toppings y sabores— encaja perfectamente con una generación acostumbrada a consumir productos cada vez más adaptados a sus preferencias individuales.

Bubble tea 1 Freepik

Mucho más que una bebida

Para muchos jóvenes, el bubble tea dejó de ser simplemente una infusión para convertirse en parte de una experiencia social.

En varias ciudades del mundo, los locales especializados funcionan como puntos de encuentro similares a las cafeterías tradicionales, pero con una estética mucho más vinculada a la cultura pop asiática y al consumo visual contemporáneo.

La influencia de Corea del Sur, Japón y Taiwán en la música, la moda y el entretenimiento también ayudó a impulsar el interés por este tipo de productos.

El debate sobre el azúcar y el consumo moderado

Aunque suele asociarse a una experiencia divertida y moderna, especialistas en nutrición advierten que muchas versiones del bubble tea contienen altos niveles de azúcar y calorías, especialmente aquellas que incorporan jarabes, cremas o toppings extra.

Por eso, varios locales comenzaron a ofrecer alternativas más livianas, con menos azúcar o versiones a base de té natural y frutas.

En cualquier caso, el atractivo del bubble tea parece ir mucho más allá de su sabor. Su verdadero éxito radica en haber transformado una bebida cotidiana en una experiencia distinta, interactiva y hasta un poco extraña.

Porque en tiempos donde casi todo pasa por lo visual y lo sensorial, un té que también se mastica tenía grandes chances de convertirse en fenómeno global.