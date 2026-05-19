Estos son los números de la suerte de hoy martes 19 de mayo

Todos tenemos números de la suerte . Vivimos tiempos de complicaciones y nuevas costumbres, empujados por una crisis que nos preocupa y nos modifica tremendamente la vida. Mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo una alternativa, una guia o un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy. Usalos en tus actividades cotidianas para generar una buena energía a lo largo de la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo a un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.

Indira_Gandhi_in_1967 Indira Ghandi.

La cita motivacional del día de hoy

“No se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado" - Indira Gandhi.

El proverbio chino de hoy

"Para que la piedra de jade se convierta en una gema necesita ser tallada".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 17, 21, 30, 35, 43

Tauro

9, 14, 23, 36, 42, 47

Géminis

8, 17, 24, 30, 35, 41

Cáncer

6, 15, 21, 33, 37, 43

Leo

2, 5, 14, 20, 39, 44

Virgo

7, 13, 21, 22, 30, 48

Libra

6, 14, 26, 34, 43, 47

Escorpio

9, 18, 21, 30, 33, 46

Sagitario

4, 12, 20, 27, 33, 48

Capricornio

8, 11, 13, 26, 34, 45

Acuario

1, 3, 12, 29, 36, 49

Piscis

2, 17, 22, 23, 30, 45