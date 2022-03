Rumor tremendo: el príncipe William habría engañado a Kate Middleton como su padre a Lady Di

El triángulo amoroso entre Lady Di, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles dejó una herida imborrable dentro de la monarquía, que le costó por años el repudio de todos los británicos. Si bien este escándalo sigue estando presente en todos, volvió a cobrar relevancia cuando trascendió que el príncipe William habría engañado a Kate Middleton hace unos años.

La supuesta infidelidad ocurrió entre 2017 y 2018, cuando la Duquesa de Cambridge estaba embarazada de Louis, el hijo menor de la pareja. ¿Quién fue la tercera en discordia? El diario británico The Sun informó que se trató de la modelo Rose Rocksavage, esposa de David Rocksavage, un marqués de Cholmondeley e integrante de una de las familias más antiguas y ricas de Inglaterra.

El príncipe William y Kate Middleton se hicieron amigos de ellos porque ambas son vecinas en Norfolk. Los residentes de este condado de Inglaterra, a poco más de una hora de Cambridge, suelen hacer fiestas donde invitan a personas de la aristocracia y millonarios, fue así como los cuatro se conocieron.

Los Cambridge con los Rocksavage. Fuente: Gtres/El Español

El príncipe Willian y Rose Rocksavage tuvieron algo más allá de una amistad, pero nunca se supo si fue una única vez o una amorío. Incluso, muchos aseguran que fue uno de los motivos por los que el príncipe Harry discutió con su hermano, ya que éste tiene una gran amistad con su cuñada y le echó en cara que le hiciera lo mismo que el príncipe Carlos a Lady Di.

Los Duques de Cambridge le enviaron una carta a The Sun para advertir que la infidelidad era falsa, pero lejos de callar el tema, la revista estadounidense In Touch Weekly también hizo mención a esta crisis en la pareja: "Los Duques piensan seguir juntos, pero el desliz de William dejó herido su matrimonio".

Los portavoces de la familia real no hicieron ninguna mención y todo indica que tiene que ver con que la historia de la infidelidad no es del todo falsa. “Sí, hubo un affaire. No he leído el artículo (de In Touch), pero sé del romance. Todo el mundo lo sabe, darling”, expresó Giles Coren, periodista del diario The Sun.

Kate Middleton y William se casaron en el 2011. Fuente: AFP

En un principio el plan de los Cambridge para recomponer su matrimonio era deshacerse de a poco de los Rocksavage y no volver a frecuentarlos. Sin embargo, en el 2020 la infidelidad volvió a mencionarse cuando ambas parejas coincidieron en un oficio religioso en la iglesia de St. Mary y se saludaron de manera cordial.



La relación del príncipe William y Kate Middleton tuvo un momento de gran crisis, pero allegados a ellos contaron a Us Weekly que esto les sirvió para revisar su pareja y tener una mejor comunicación. Los Duques continúan juntos y se los ve sonrientes en todos los eventos públicos que deben asistir por trabajo.

