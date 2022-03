Las tres curiosidades más polémicas de Meghan Markle

Meghan Markle cumplirá 41 años en agosto de este año, rodeada del amor de su marido, el príncipe Harry, y sus dos hijos, Archie y Lilibet. La actriz ganó fama mundial cuando interpretó a una joven pasante en "Suits", una serie muy exitosa, la cual aumentó cuando se conoció su relación con el hijo menor de Lady Di.

Su carrera inició en 1995 en la serie televisiva "Casados con hijos", donde tuvo una breve aparición en el episodio 26 de la temporada 9. Durante los años siguientes, solo hizo participaciones fugaces en producciones como "General Hospital", "CSI: Miami", "Fringe", entre otras.

Hasta el momento, su personaje más exitoso es Rachel Zane en "Suits", en el que tuvo un gran protagonismo y la posicionó como una gran actriz. Sin embargo, tuvo que abandonar la serie en la temporada siete debido a su compromiso con el príncipe Harry y su posterior mudanza al Reino Unido.

Tres curiosidad de Meghan Markle que pocos saben

Su primer nombre no es Meghan

Se cree que el motivo por el que siempre se hizo llamar Meghan Markle es por una cuestión laboral, ya que es un nombre interesante y poco común. La actriz nació como Rachel Meghan Markle el 4 de agosto de 1981 y fue criada en el barrio View Park-Windsor Hills, ubicado en Los Ángeles.

La actriz nació en California, Estados Unidos. Fuente: AFP

Su interés por la actuación comenzó de muy niña debido a que su padre, Thomas Markle, es un director de fotografía retirado, y Meghan pasó su niñez en el set de "Casados con hijos". A pedido de su padre, ella hizo una breve aparición y quedó encantada con la experiencia.

Otra curiosidad de su juventud que pocos conocen es que fue compañera de la exitosa actriz Scarlett Johansson en preescolar. Ambas asistieron al Little Red School House, un centro educativo al que asisten los hijos de la élite de Los Ángeles y más tarde actuaron juntas en la obra infantil "How the Grinch Stole Christmas".

Tiene una obsesión por los zapatos

Al igual que Carrie Bradshaw en "Sex and the City", Meghan Markle también es una fanática de los zapatos extravagantes y tiene una colección valorada en más de $100.000 dólares. Pocos lo saben porque cuando representó a la realeza en los eventos solamente podía utilizar zapatos cerrados en su punta

En su armario, se encuentran marcas de lujo y entre sus preferidas están Jimmy Choo, Christian Louboutin, Chanel, Manolo Blahnik y Alexander McQueen. Es una fanática del calzado lleno de colores, con los dedos al descubierto, tacos de muchos centímetros y diseños excéntricos. Su carrera como actriz empezó a los pocos años de edad. Fuente: People.

Es mitad vegana

Meghan Markle lleva un estricta dieta vegana de lunes a viernes y solo se permite comer carne los fines de semana, lo cual fue muy criticado por los activistas. En varias oportunidades confesó que es fanática del hummus (un producto hecho a base de garbanzo) también de la zanahoria, los zumos verdes, la leche de almendras y evita los productos procesados.

Actualmente, Meghan Markle y el príncipe Harry viven en una mansión ubicada en Montecito, California, aunque se encuentran en búsqueda de otra propiedad. “Quieren quedarse en el vecindario o cerca, pero no están entusiasmados con la casa y la ubicación", indicó una fuente cercana.

Y agregó: "Están pensando en vender su casa. Sin embargo, no estará en el mercado. Solo se mostrará a personas que son compradores serios". Lo poco que se sabe es que la pareja quiere criar a sus hijos en una mansión que tenga un gran jardín para que puedan jugar al aire libre.





¿Conocías estas curiosidades de Meghan Markle?