Qué fue de la vida de los hermanos de Lady Di

El activismo y la pasión por la moda de Lady Di la convirtió en un ícono internacional sin precedente, y fue la mujer más fotografiada del siglo XX. Su vida privada estuvo en el ojo público desde su compromiso con el príncipe Carlos, pero su familia siempre optó por un perfil bajo como sus hermanos.

Diana Spencer nació en la nobleza británica y creció en Sandringham, cerca de la finca de la familia real. Fue hija de John Spencer, VIII conde de Spencer, y de Frances Roche, y el divorcio de sus padres la afectó notablemente ya que su madre la abandonó durante un tiempo.

Por este motivo, fue criada por sus niñeras al igual que sus hermanos Charles Spencer, Lady Jane Fellowes y Lady Sarah McCorquodale. Los cuatro tuvieron una infancia privilegiada, con una educación de lujo y se codeaban con la élite británica.

Lady Di junto a sus hermanas.

¿Qué fue de los hermanos de Lady Di?

Charles Spencer

Mientras Lady Di pasaba por una turbulenta relación con el príncipe Carlos, sus hermanos también siguieron con su vida. El más conocido mediáticamente fue su hermano menor Charles, IX conde de Spencer, quien se destacó en la nobleza británica y fue miembro de la Cámara de los Lores.

Tuvo un gran reconocimiento como periodista al trabajar como corresponsal de NBC News desde 1986 a 1995. También escribió artículos para The Guardian, The Independent on Sunday, The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, Vanity Fair, Verandah y Nest.

Charles Spencer junto a su sobrino, Harry.

Una de las mayores polémicas que lo envolvieron fue cuando Lady Di estaba en la cima de sus problemas emocionales: Charles había heredado Althorp cuando su padre murió y su hermana le pidió quedarse allí un tiempo por su crisis con Carlos, pero éste le negó la estadía.

En 2003 se conoció que no solo no dejó a Diana de Gales quedarse allí sino que la acusó de manipuladora. Sin embargo, ambos tenían una buena relación y la Princesa fue enterrada en Althorp, donde Charles construyó un jardín y un templo en su memoria.

En cuanto a su vida privada, el IX conde de Spencer estuvo casado tres veces y tuvo en total siete hijos de mujeres distintas. A su última hija, que nació en 2012, la llamó Lady Charlotte Diana Spencer en honor a su hermana.

Lady Jane Fellowes

Lady Jane estuvo presente en la vida de Diana cuando eran jóvenes y con el tiempo se distanciaron, pero fue ella quien le informó a William y Harry sobre el fallecimiento de su madre aquella mañana de 1997. Está casada con Robert Fellowes, quien fue el secretario privado de la Reina Isabel II entre 1990 y 1999.

Lady Jane Fellowes se casó con el ex secretario de la reina.

Según los rumores, las hermanas no mantuvieron una buena relación desde que se comprometió con Carlos y nunca se supo el motivo. El mayordomo de Diana, Paul Burrell, declaró que la relación era tensa por el hecho de que Lord Fellowes era secretario de la reina y, que al tiempo de la muerte de Diana, no se habían hablado en años.

Lady Sarah McCorquodale

Lady Sarah también tiene un perfil muy bajo y poco se sabe de su vida. Según su círculo cercano, tenían muchas idas y vueltas con Diana, pero eran incondicionales la una para la otra. Se casó con Neil Edmund McCorquodale y tuvieron tres hijos.

Se considera la "cupido" entre Carlos y Diana, ya que ella fue la que los presentó aquella noche en Althorp. La autora Anne Edwards, quien escribió una biografía de Diana que fue un éxito de ventas, comentó que Sarah y Jane hoy mantienen una excelente relación y son muy leales.