Por qué el Príncipe Carlos se enamoró realmente de Camilla Parker Bowles

Todos sabemos la historia. En 1981, el príncipe Carlos y Lady Diana Spencer, conocida para casi todos como Lady Di, se casaron. Sin embargo, tuvieron un matrimonio tumultuoso que llevó a una separación en 1992 y finalmente al divorcio cuatro años después.

Siempre fue de público conocimiento que no fueron fieles el uno al otro mientras estuvieron juntos. En este sentido, fue igual de comentado el romance de años entre el príncipe con Camilla Parker Bowles, el cual siempre será visto como la razón principal por la que su matrimonio con Diana se vino abajo.

Con todo lo que sabemos ahora, parece que el príncipe Carlos y Lady Di nunca fueron el uno para el otro. Esto ha dejado a muchos preguntándose por qué el hijo de la reina Isabel II se casó con su primera esposa y qué fue lo que vio en Camilla que no vio en Diana.

El príncipe Carlos se vio obligado a casarse con Diana

Años antes de conocer a Diana, el príncipe Carlos salió con Camilla. Se cree que siempre quiso casarse con ella, pero sabía que eso no era posible. Camilla no procedía de un entorno lo suficientemente aristocrático que la convirtiera en una pretendiente adecuada para el hombre que algún día sería rey. Además, en aquel entonces, la realeza quería que el futuro monarca se casara con una mujer virgen.

Además, cuando el príncipe Carlos se fue con la marina real, Camilla se reencontró y se casó con su antiguo amor, Andrew Parker Bowles. Fue por esto, que cuando Charles regresó a casa, necesitaba encontrar una novia adecuada para él.

A los 32 años, le presentaron a Diana, que por ese entonces tenía 19 años. Después de reunirse con ella solo unas pocas veces, su padre, el príncipe Felipe, supuestamente escribió una carta diciéndole al príncipe Carlos que sus únicas dos opciones eran "proponerle matrimonio o liberarla".

“Él no estaba enamorado, no estaba listo”, dijo la prima de Charles, Pamela Hicks, quien leyó la carta. “[Charles] lo vio como una amenaza espantosa. Psicológicamente asumió que su padre lo intimidaba, así que lo leyó como una carta de intimidación”.

Las razones por las que Charles se enamoró de Camilla y no de Diana

En el sitio de foros en línea Quora, los fanáticos han estado debatiendo sobre qué era lo que el príncipe Carlos amaba de Camilla que Diana no tenía.

“Camilla parece tener una disposición muy estable y una saludable falta de ego. Habiendo tenido antecedentes familiares cariñosos, tiene menos necesidades emocionales que Charles o Diana... Entonces, pudo brindarle a Charles el tipo de amor y atención que necesita”, escribió la usuaria de Quora Margaret Shannon.

Otra usuaria, Sallie Smythe, opinó que el príncipe Carlos sentía que Camilla encajaba mejor con él porque no amenazaba su popularidad como Diana. Ella escribió: “Diana cautivó no solo a los que estamos aquí en el Reino Unido, sino a todo el mundo. Ella fue amada universalmente y se convirtió en un ícono para toda una generación... Charles no puede soportar ser eclipsado, incluso por su propia familia”.

La usuaria Deanna Eppers especuló que el duque de Cornualles sabía que, en general, era una mejor pareja con su segunda esposa porque tienen en común los mismos intereses. “Comparten el amor por los deportes al aire libre. Caballos, polo, caza, tiro y, en general, paseos al aire libre”, dijo Eppers. “Son de la misma generación, el mismo gusto musical, corrían entre la misma multitud y se enamoraron en ese entonces”.

El príncipe Carlos y Camila se casaron el 9 de abril de 2005.