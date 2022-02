Meghan Markle y Kate Middleton no se soportan y este es el motivo

Suele decirse que todas las familias tienen sus problemas y, al parecer, la de la realeza británica no es la excepción. Es sabido que Meghan Markle y Kate Middleton no tienen una buena relación, y en esta oportunidad te contamos a qué se debe esto y todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

Conflicto real: la enemistad entre Meghan Markle y Kate Middleton

Es cierto que la polémica no es tan reciente y que quedó opacada por otros acontecimientos de gran relevancia, sobre todo por la renuncia del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, a la corona británica. Sin embargo, cuando se habla de la familia real del Reino Unido y de las dinámicas que se dan en su interior, es uno de los primeros temas que sale a colación.

Kate y Meghan.

Se trata de la mala relación que existe entre Meghan Markle y Kate Middleton. Por lo que trascendió, el vínculo entre ellas estaría tan maltrecho que ya no habría vuelta atrás ni posibilidad de reconciliación, al menos en un futuro cercano.

Esto se puede comprobar con facilidad en el hecho de que ninguna de las dos da el brazo a torcer y mantiene con firmeza su versión de los acontecimientos. En resumen, las causas que se conocen de la pelea son dos, con la particularidad de que son completamente contradictorias.

Meghan Markle y Kate Middleton: ¿quién hizo llorar a quién?

De acuerdo con la primera versión, la que ubica como villana a Meghan Markle, todo se dio en el Palacio de Kensington, la residencia real en la que la duquesa de Sussex vivía junto a su pareja antes de mudarse a los Estados Unidos.

Muchos dicen que Markle es famosa por tratar de malos modos al personal de servicio. Presenciando una de estas situaciones, Kate Middleton le habría reprochado su actitud a su cuñada, despertando su furia y una reacción desmedida que la haría terminar envuelta en lágrimas.

Arrepentida por la situación y por haber perdido el control, la esposa de William le habría mandado un hermoso ramo de flores y un pedido de disculpas, aunque para entonces ya no había vuelta atrás.

La otra versión, que culpabiliza de la pelea a Middleton, también habría sucedido poco antes de la boda real entre Harry y Meghan, y el detonante habría sido una discusión acerca de los vestidos de las niñas que formarían parte del cortejo nupcial. Según esta, quien terminó llorando habría sido la propia Meghan.

En más de una oportunidad, Markle e incluso Harry hicieron referencia a una campaña de ataques y acoso en su contra. En este sentido, basta con recordar la entrevista que la ex actriz estadounidense mantuvo con Oprah Winfrey.