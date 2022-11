Así de lujosa es la nueva casa de Toni Costa

Toni Costa por fin pudo compartir la noticia que se estaba guardando desde hace mucho tiempo: tiene nueva casa y la misma es un lujo total. En sus redes sociales reveló algunos detalles de esta y también expresó la alegría que siente la pequeña Alaïa, la hija que tuvo junto a Adamari López.

Toni Costa y Alaïa, juntos en la puerta de su nuevo hogar - Fuente: Instagram Toni Costa.

Toni Costa y su emoción al presentar su nueva casa

Desde el momento que se separó de Adamari López y abandonó la casa familiar, se sabía que Toni Costa estaba en búsqueda de una nueva propiedad que le perteneciera y le permitiera estar cerca de su hija Alaïa.

Hace unas semanas anunció en sus redes sociales que pudo lograrlo y dijo que para él la alegría no podría ser mayor. “Familia, ya tenemos casa”, fueron algunas de las palabras que expresó, y también agregó que “este era el misterio” y que “lo quería como guardar bien hasta no tenerla segura”.

Se trata de una moderna y lujosa casa de dos pisos que, por las imágenes que difundió el mismo español, presenta una decoración elegante y minimalista sobre la base de tonos blancos.

“Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños, un sueño que tenía en mente desde hace tantos años, que he podido cumplirlo gracias al trabajo, gracias al esfuerzo, gracias a las oportunidades que me han dado (…)”, explicó el bailarín español.

También manifestó que todo esto que hace y todo lo que consigue es para su hija Alaïa, a quien siempre menciona como lo mejor que le pasó en la vida.

“Este logro es para ti”: Toni Costa y el hermoso gesto hacia su hija Alaïa

Además de decir que este logro es para Alaïa, Toni tuvo otros gestos emotivos hacia la hija que tuvo junto a Adamari López.



Uno de estos consiste en que la pequeña fue la primera persona en conocer la casa. El artista de 39 años también explicó que le permitió a su hija la posibilidad de elegir su propio dormitorio.



Tan rápida como astuta, Alaïa entró al hogar y dijo que quería para ella el máster, que es el dormitorio de Costa. Después de explicarle esto, Toni le mostró cuáles eran las habitaciones disponibles y la niña de 7 años eligió justamente la que su padre se imaginaba.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a la nueva casa de Toni Costa?