Estos son los platillos y bebidas favoritas de Vicente Fernández

Ya te contamos cuál es la comida preferida de Thalía. En esta oportunidad, el turno le toca a Vicente Fernández, Don Chente, otra de las grandes estrellas de México. A continuación, compartimos cuáles son sus platillos y bebidas favoritas. ¿Acaso te imaginas cuáles son?

Vicente Fernández. Fuente: Facebook Vicente Fernández (/VicenteFernandezOficial)

Vicente Fernández y sus gustos favoritos en comidas y bebidas

Es uno de los artistas más emblemáticos de toda la historia de su país. A sus 81 años, Vicente Fernández es uno de los más admirados por mexicanos y estadounidenses, y también por personas de muchos países del mundo.



Miles recuerdan con precisión cada una de sus letras. No obstante, son pocos los que conocen algunos de los detalles más simples de su intimidad, como por ejemplo los que se vinculan a sus gustos gastronómicos.



A la hora de comer y de beber, “El Charro de Huentitán” parece no tener preferencias excéntricas e inusuales. El Heraldo de México, por ejemplo, informa que su platillo favorito es la “carne en su jugo”, en lo posible con el acompañamiento de una buena porción de “frijoles de la olla”.



En lo que es estrictamente bebidas, Don Chente opta por lo simple y lo delicioso. Como indica este portal, no hay nada mejor para él que “las aguas frescas de fruta natural”.



Eso sí, no hay que olvidar que Vicente también supo ser adepto a las bebidas alcohólicas, en especial al cognac. Tal como expresa el portal de Coctelería, este tipo de brandy acompañó al padre de Alejandro Fernández en muchas de sus giras y de sus presentaciones en vivo.

Los 3 Potrillos, el restaurante del rancho de Vicente Fernández

Si se piensa en el vínculo entre el famoso cantante de rancheras y la gastronomía, es imposible no hacer mención del restaurante que se encuentra en Los 3 Potrillos, el rancho que Chente tiene junto a su mujer, Doña Cuquita, desde hace unas cuatro décadas.



Ubicado en Tlajomulco de Zuñiga, en las inmediaciones de Guadalajara, el rancho ofrece, a quienes quieran visitarlo, la posibilidad de comer en el restaurante que lleva el mismo nombre.



En el mismo se pueden disfrutar de algunas de las comidas más típicas de México. Por otra parte, cuenta con la particularidad de que, antes o después, resulta posible recorrerlo de manera gratuita.



¿Qué opinas? ¿Conocías estos gustos personales que tiene Vicente Fernández en cuanto a los platillos y las bebidas?





