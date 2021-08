Sin azúcar ni harina: prepara un delicioso bizcocho de cítricos en simples pasos

Los diabéticos y los celíacos tienen un plan alimenticio muy particular, ya que no pueden comer harinas ni azúcares. Pero esto no quiere decir que no puedan disfrutar de muchos platos deliciosos, ya que cada vez son más los productos y opciones para todos ellos.

Es importante mantener un equilibrio y no consumir en exceso ciertos alimentos como carne, harina, azúcar, gaseosas, entre otras cosas, porque son perjudiciales para la salud. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos y eso se genera a partir de muchos alimentos que se consumen.

Algunos se inyectan insulina dado que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía (en la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina). Por lo tanto, los alimentos que consumen los diabéticos son fundamentales para cuidar su organismo.

Por su lado, la celiaquía es una reacción inmunológica ante la ingesta de gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Para controlar los síntomas y curar el intestino, el tratamiento principal consiste en comer alimentos libres de gluten.

Bizcocho de cítricos sin azúcar ni harina. Fuente: Dulces Diabéticos.

Bizcocho sin azúcar ni harina

Los celíacos y los diabéticos tienen diversas recetas para disfrutar como un exquisito bizcocho de cítricos. Su preparación es muy simple y lleva pocos ingredientes:

Ingredientes

200 gr almendra molida / harina de almendras.

200 ml leche desnatada o vegetal.

3 claras de huevo (120gr).

1 sobre levadura en polvo (16gr).

30 gr de mantequilla light o aceite de coco.

2 cucharadas soperas de sucralosa en polvo.

1 limón.



Preparación

Batir las claras de huevo a punto de nieve y a temperatura ambiente. Reservar en la heladera para que no bajen. Batir la leche junto con la mantequilla, la sucralosa, el juego del limón y la ralladura del limón entero (sin rallar la parte blanca). Añadir la almendra molida poco a poco y luego la levadura. Agregar las claras con movimientos envolventes para que no se nos bajen. Verter la masa en un molde desmontable, previamente forrado con papel de horno para que no se pegue el bizcocho y se pueda desmoldar mejor. Con el horno previamente precalentado, hornear durante 35-40 minutos a 180º, con calor arriba y abajo Clavar un palillo o cuchillo y si sale limpio, ya está: sacar del horno, desmoldar y dejar enfriar antes de comer.

¡Listo! El bizcocho de cítricos sin azúcar ni harinas está listo para degustarse. Puedes acompañar el desayuno, la merienda, o la sobremesa con esta deliciosa opción.

Bizcocho de cítricos sin azúcar ni harina. Fuente: RTVE.es

