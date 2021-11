Así es la mansión de Adele valuada en 10 millones de dólares

Adele es una de las cantantes con mayores ventas en todo el mundo y su fortuna está valuada en $190 millones de dólares, pero parece que de cara al 2022 no hará más que aumentar: trascendió que la británica haría una residencia en Las Vegas, tal como hicieron muchas estrellas de la talla de Celine Dion y Britney Spears.

"Ella comenzó a hablar con músicos con los que estuvo trabajando para conocer su disponibilidad, con la idea de tenerlos en Las Vegas para los recitales", reveló una fuente, pero aún la intérprete de "Someone Like You" no lo confirmó. Esto no sería extraño, debido a que recientemente, lanzó su nuevo álbum "30" y los shows comenzarían en enero.

A sus 33 años, Adele ha logrado obtener un importante reconocimiento mundial que la llevó a ganar un total de 15 premios Grammys, nueve Premios Brit, un Óscar y un Globo de Oro, entre otros. Toda la fortuna que recaudó le permitió comprar mansiones y ahora se lució con una vivienda en Los Ángeles.

¿Cómo es la mansión de Adele en Los Ángeles?

La mansión está ubicada en el exclusivo barrio de Beverly Hills, que se encuentra al pie de las montañas de Santa Mónica y están instaladas allí muchas celebridades como Jessica Alba, Christina Aguilera, Christina Applegate, Antonio Banderas, David y Victoria Beckham, y Courteney Cox. La zona es famosa por sus increíbles casonas, donde viven alrededor de 33.000 personas.

Hasta hace poco tiempo, Adele se encontraba en Londres, Inglaterra, donde nació y su mudanza a Los Ángeles coincide con la posible residencia en Las Vegas, por lo cual no sería casualidad. La mansión que compró tiene 560 metros cuadrados y está valuada en $10 millones de dólares.

Fuente: Deck.

Cuenta con cinco dormitorios, seis baños, un salón comedor y un jardín gigante con una piscina alucinante. El dormitorio principal tiene un enorme balcón, con sillones, televisor y una chimenea. Uno de los espacios que más se destacan de la vivienda es su biblioteca, con capacidad para más de 2.000 libros y va de suelo a techo.