¿Por qué Adele nunca ha trabajado con otros cantantes? Ed Sheeran responde

Adele, cantautora y multinstrumentista británica, destacada por su distintiva voz y sus baladas de desamor que la han llevado a ser una de las artistas más exitosas de la última década. Es así que a lo largo de su carrera, Adele ha logrado obtener un importante reconocimiento mundial, por el que ha ganado notables premios como; quince premios Grammys, nueve Premios Brit, un Óscar y un Globo de Oro, entre otros. Sin embargo, algo que llama la atención de la cantante es que jamás ha colaborado musicalmente con otros artistas y al parecer Ed Sheeran tendría la respuesta de esto.

Por su parte Ed Sheeran, es un músico y cantante británico, quien captó la atención de Elton John tras publicar un EP de forma independiente a principios de 2011. John lo puso en contacto con el sello “Asylum Records” y firmó un acuerdo de grabación. En septiembre de ese mismo año Ed lanzó su álbum debut el cual tuvo un éxito comercial y nominaciones al premio Grammy. Desde entonces la carrera del cantante no ha hecho más que crecer llevándolo a ser reconocido en todo el mundo, aunque a pesar de ello, el tampoco ha logrado trabajar con Adele.

Recientemente Ed Sheeran aclaró porqué jamás ha trabajado con Adele en una entrevista en el programa de radio “Carolina with Greg T in the Morning Show”. El cantante aseguró que la artista prefiere cantar sola: “En realidad ella nunca hace colaboraciones con nadie. Es tan buena en lo suyo que nadie quiere estropearlo”, afirmó Ed.

Sheeran asegura que Adele siempre se ha mostrado encantadora en las ocasiones en que se han visto o cruzado por lo que el hecho de que la cantante no colabore con otros aristas no sería a causa de un egocentrismo de la británica. Es así que no se esperan colaboraciones sorpresas con cantantes en el esperado nuevo disco de Adele que saldrá a la luz el próximo 19 de noviembre.

Imagen: Independent.ie

Finalmente sobre Adele, Ed Sheeran afirmó: “Obviamente ella acabó convirtiéndose en un fenómeno, y yo también empecé a triunfar unos tres años más tarde, y a veces todavía coincidimos, y resulta agradable conocer a alguien desde hace tanto tiempo. No es que la conozca muy, muy bien, pero los dos somos británicos y tenemos bastante en común”.