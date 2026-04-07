Cultiva verduras en botellas de gaseosa: un truco para tu huerta

Así puedes cultivar verduras en botellas y ahorrar dinero en casa. El método con botellas de gaseosa que todos están usando para tener huerta.

Es simple y funciona. Cada vez más personas cultivan verduras en botellas de gaseosa. No es una moda sin base. La hidroponía, usada en todo el mundo, permite producir alimentos sin suelo. Con pocos recursos y en espacios pequeños, esta técnica gana terreno en casas, balcones y patios urbanos.

Verduras en casa La hidroponía es un sistema de cultivo sin tierra. Las raíces crecen en agua con nutrientes disueltos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, este método reduce el uso de agua hasta un 90% frente a la agricultura tradicional. Además, acelera el crecimiento de muchas hortalizas.

plantas4 Las botellas de gaseosa son ideales para empezar. Se reutilizan envases plásticos y se transforman en macetas funcionales. Solo hay que cortar la botella a la mitad. La parte superior se coloca invertida, como un embudo, dentro de la base que actúa como depósito de agua.

En la parte superior se coloca un sustrato liviano. Puede ser fibra de coco, perlita o incluso tela absorbente. Allí se ubican las semillas o plantines. Las raíces crecen hacia abajo y toman el agua con nutrientes desde el depósito inferior.

plantas3 El agua debe llevar una solución nutritiva. Contiene nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros minerales. Estos elementos son esenciales para el desarrollo de las plantas. Se consiguen en tiendas de jardinería o se preparan con fórmulas simples.