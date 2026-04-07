Lo que debes comer cada día para mejorar la firmeza de la piel
De adentro hacia afuera: la dieta que mejora la piel con el tiempo. Piel firme sin cremas caras: los alimentos que hacen la diferencia.
Empieza por la proteína. El cuerpo necesita entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso al día para mantener tejidos firmes. Sin este aporte, la piel pierde estructura. La alimentación influye en el colágeno y en la elasticidad. Lo que debes comer cada día impacta en cómo se ve y se siente la piel.
Alimentación para tu piel
Las proteínas son la base. Participan en la formación de colágeno, una de las proteínas más abundantes del cuerpo. Carnes magras, huevos, legumbres y lácteos aportan aminoácidos esenciales. Sin estos nutrientes, la piel pierde firmeza y aparecen signos de flacidez.
La vitamina C también juega un rol importante. Ayuda en la producción de colágeno. Se encuentra en frutas como naranja, kiwi y frutilla. Según la Organización Mundial de la Salud, una dieta rica en frutas y verduras mejora el estado general de la piel.
Las grasas saludables son otro punto a tener en cuenta. El omega 3, presente en pescados como salmón o sardina, ayuda a mantener la elasticidad. También está en semillas de chía y nueces. Estas grasas protegen las células y evitan el daño en la piel.
El agua es fundamental. La hidratación influye en la textura y apariencia. Beber suficiente líquido ayuda a mantener la piel más firme. Especialistas recomiendan entre 1,5 y 2 litros por día, según la actividad y el clima.
Otro factor es el zinc. Este mineral participa en la regeneración celular. Se encuentra en alimentos como carne, semillas y frutos secos. Su consumo ayuda a mantener la piel en mejor estado.