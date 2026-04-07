La evolución de la cirugía abdominal en los tiempos modernos

La resección de piel excedente, pero como un último paso dentro de una estrategia integral y no como el procedimiento principal.

Durante décadas, la abdominoplastía, o dermolipectomía como se la conocía tradicionalmente, tuvo un objetivo principal y único: resecar el exceso de piel abdominal. Era un procedimiento centrado exclusivamente en quitar lo sobrante, con resultados correctos para la época, pero limitados en términos de armonía corporal.

Hoy, la realidad es completamente distinta. La evolución de la cirugía plástica, el desarrollo tecnológico, la disponibilidad de sanatorios de alta complejidad y el perfeccionamiento de los cuidados pre y posoperatorios transformaron esta cirugía en una verdadera intervención de contorno corporal. Ya no hablamos solo del abdomen, sino del cuerpo en su conjunto.

El abordaje moderno de la abdominoplastía se basa en tres pilares fundamentales.

Primero, una lipoaspiración de 360 grados que trabaja cintura, espalda, flancos, muslos e incluso glúteos para moldear la figura de forma armónica.

Luego, la reparación de la pared muscular —clave en mujeres que han atravesado embarazos o en pacientes que han tenido descensos importantes de peso— para devolver firmeza y funcionalidad al abdomen.

Finalmente, la resección de piel excedente, pero como un último paso dentro de una estrategia integral y no como el procedimiento principal. abdomen La evolución de la cirugía plástica, el desarrollo tecnológico, la disponibilidad de sanatorios de alta complejidad. Archivo. En esta búsqueda, la naturalidad es un valor central. Un contorno corporal estéticamente equilibrado debe acompañar la lógica del resto del cuerpo. Abdómenes artificialmente marcados o resultados exagerados no solo lucen poco naturales, sino que no respetan la identidad física de cada paciente. En este punto, es fundamental considerar también las características étnicas. La estética no es universal: responde a contextos culturales, orígenes y preferencias regionales. En Argentina, por ejemplo, donde predomina la ascendencia europea, la mayoría de las pacientes busca figuras más estilizadas y atléticas, evitando curvas exageradas. En cambio, en países de Centroamérica, se prefieren contornos más pronunciados, con cinturas más marcadas y caderas más amplias. Todos son resultados igualmente bellos, pero deben adaptarse a la identidad de cada individuo.

La modernidad también trajo consigo técnicas avanzadas para optimizar aún más el contorno corporal. Entre ellas, la transferencia de grasa para dar volumen a grupos musculares específicos, mejorar la proyección de los glúteos o definir zonas estratégicas. Incluso han surgido procedimientos destinados a remodelar las curvaturas costales para acentuar la cintura en pacientes seleccionados, siempre con máxima rigurosidad y criterios de seguridad. En cuanto a las técnicas propiamente dichas, el espectro es amplio. Existen procedimientos mini-invasivos por endoscopía indicados para pacientes sin exceso de piel, y también cirugías de 360 grados completas, en las que se reseca piel en todo el perímetro corporal. La elección depende exclusivamente de la anatomía, el origen del exceso cutáneo y los objetivos del paciente.