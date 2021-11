Hierro o madera: qué tipo de pérgola artesanal conviene más

Las pérgolas son ideales para cubrir la terraza o el jardín, y se pueden fabricar de diversos materiales, como lona, cañizo, aluminio, vidrio y más. Actualmente, las que más se utilizan, son de hierro y madera y, elegir entre uno de los dos, depende del tipo de ambientación que se le quiera dar al exterior.

Todas las casas tienen un estilo propio, el cual se define al momento de la decoración, comprar los muebles y pintar las paredes. Lo mismo ocurre con las pérgolas, ese espacio en el jardín que se quiere cubrir para estar protegidos del sol y de la lluvia, y que nos permite disfrutar de unas horas al aire libre.

Pérgolas de madera

La pérgola de madera es muy popular para el jardín, ya que combina con los troncos de los árboles, las plantas y dan un estilo más rústico. Se pueden colocar a la salida de una habitación o en medio del jardín junto a un deck, sillones y pequeñas mesas, o que sea simplemente un espacio para que los chicos jueguen sin estar expuestos al sol.

Fuente: El Mueble.

En cuanto al diseño, hay que tener en cuenta que se trata de un elemento que va a durar muchos años, por lo que debe elegirse de un material de buena calidad. La madera es minimalista, así que hay que levantarla con colores y sillones grandes, y se integran perfecto con el paisaje entre el cielo y el pasto.

Pérgolas de hierro

La pérgola de hierro es muy elegida para aquellas casas que tienen una construcción industrial y dan una sensación más moderna. Para que no queden tan oscuras, ya que tapan absolutamente toda la luz y son de color negro, se puede colocar en el techo vidrio, policarbonato o una tela para que no dé directamente el sol (pero esta última no servirá para la lluvia).

Fuente: El Mueble.

Fuente: El Mueble. 2

Esta opción es mucho más complicada hacerla de manera artesanal, por lo que habría que contratar a un experto o, directamente, mandarla a fabricar. Una de las más elegidas, es la de hierro lacado al horno, no solamente porque el material es muy maleable, sino porque es resistente con el paso de los años.

Hay que tener en cuenta que, quienes no se decidan entre la madera y el hierro, hay muchos ejemplos de pérgolas que fueron fabricadas con ambos materiales. Para decorar, se pueden agregar unas cortinas que vayan de una columna a la otra y, así, generar un ambiente de mayor intimidad, o se pueden colgar luces como las que se utilizan en los bares.

Fuente: El Mueble. 44



¿Te gustaría tener una pérgola en tu jardín?