Prepara una deliciosa sopa orgánica de vegetales sin sal y muy saludable

La sopa es uno de platos más populares del mundo ya sea de vegetales, arroz o fideos, pero hay un dato que no varía: si no tiene caldo, no se considera sopa. Si bien no se sabe dónde tiene su origen, hay muchos vínculos que la posicionan entre los griegos y los romanos.

Este plato nació hace miles de años como caldo (preparado con agua hirviendo) y sumergían allí vegetales y trozos de carne. Luego, debido a muchos ingredientes y condimentos, la receta fue evolucionando hasta tener diferentes sabores.

Hoy la sopa es un plato consumido principalmente en invierno y hay un sinfín de recetas que incluyen frías o calientes. La clasificación varía según la densidad: claras o livianas (son las más líquidas y el caldo determina su sabor); ligadas o espesas (se trituran los ingredientes, generalmente vegetales, y tienen consistencia cremosa); y fuerte (los ingredientes que no se trituran están cocidos).

Fuente: Veggies Save the day

La sopa de vegetales es una de las más populares y saludables para hacer en los días que hace frío. La preparación es muy rápida y se necesita pocos ingredientes para esta receta que es para 10 personas:

Ingredientes

2 kg. de cebolla orgánica.

5 g. de perejil orgánico.

2,5 l. de caldo de verduras orgánicas.

5 ramitas de tomillo.

5 hojas de laurel.

25 g. de mantequilla orgánica.

1 baguette.

250 g. de queso orgánico para gratinar.

Pimienta.

Preparación

Saltear la cebolla en una sartén hasta que se empiece a poner transparente y verter de a poco el caldo de verduras. Añadir el tomillo y el laurel, y dejar cocinar así durante 30 minutos. Una vez pasado este tiempo verter todo a los platos. Se debe quitar el tomillo y el laurel, agregar un poco de pimienta y decorar con un poco de perejil. Para acompañar a la sopa, cortar la baguette en rodajas y colocarlas en el horno con el queso orgánico arriba. Dejar calentar y cuando esté gratinado retirar. Servir la sopa con el pan al lado del plato.



Para quienes buscan otro tipo de receta con verduras dejamos a continuación una opción con sal y otros alimentos como zanahoria, acelga, papa y más. También se prepara de una manera muy simple y en cortos pasos:





