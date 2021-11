Vinagre en el jardín: 5 tips para usarlo en el verano

El vinagre es uno de los productos caseros que más se utilizan para el hogar, tanto para limpiar como para desinfectar. Pero lo que pocos saben es que también se puede utilizar para mantener las flores y las plantas del jardín, y que quede muy estético.

Existen un sinfín de fórmulas para cuidarlas y lo beneficioso del vinagre es que ayuda a mantener el pH de la tierra para evitar plagas o enfermedades. Una de sus propiedades más interesantes es que funciona como antiséptico y antibacteriano, por lo que logra acabar con los microorganismos que dañan las plantas como los hongos.

También funciona como repelente de animales debido a su olor ácido y fuerte, y ayuda a quitar la cal y el óxido, motivo por el que es muy utilizado para limpiar el baño o las herramientas de jardinería. Hay que tener en cuenta que los dos tipos de vinagre que se deben usar son el de alcohol y el de manzana, ya que los otros no harán ningún efecto.

Fuente: Pinterest Mª Teresa.

1 - Utilizarlo para el riego

Utilizar el agua de la canilla a veces puede ser perjudicial para algunas plantas que son extremadamente sensibles por la cantidad de cal que tiene. El vinagre de alcohol se puede utilizar para neutralizar, lo que elimina la cal y aumenta la acidez.

2 - Limpiar todos los objetos

El vinagre es un potente limpiador. Se puede utilizar para eliminar todas las suciedades de las macetas (en el caso de querer volver a utilizarlas) y desinfectar las herramientas de jardinería como la pala, el rastrillo, el kit de riego, entre otros. Utilizar guantes fuertes y un algodón para no lastimarse.

3 - Eliminar los insectos

Hay algunos insectos que pueden destruir a las plantas y más si son una plaga, por ello el vinagre es una trampa ideal. Alrededor de ellas verter un poco de este líquido o colocarlo en un jarrito, por el fuerte olor ni siquiera se acercarán. Incluso funciona para las hormigas, pero no se debe hacer sobre el hormiguero ya que la idea no es deshacerse de ellas sino que no se acerquen.

4 - Herbicida

En la tierra muchas veces nacen malas hierbas que pueden quedar estéticamente mal o destruir a las plantas que están alrededor. Por ello se puede mezclar 50% agua y 50% vinagre en una botella y pulverizar por toda la zona, esto evitará que vuelvan a salir yuyos, hongos u otras hierbas indeseadas.

5 - Repelente contra animales

Los gatos suelen jugar con las plantas o hacer allí sus necesidades al igual que los perros u otros animales. Para evitar que arruinen el jardín el vinagre también es un aliado contra ellos por su intenso olor: rociar la zona con este líquido para ahuyentarlos.

Si bien el vinagre de manzana es apto para todos estos consejos, lo ideal es utilizar siempre el de alcohol ya que tiene un olor más fuerte y un ácido más potente. La botella es muy económica y se puede conseguir en cualquier supermercado o almacén del barrio.





¿Conocías todos estos trucos que puedes lograr con el vinagre en tu jardín?