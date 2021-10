Estos son los errores más frecuentes al hacer una torta o bizcocho y así se resuelven

Las tortas, bizcochuelos o bizcochos son deliciosos y fáciles. Pero aún esas recetas más simples, tienen sus detalles que si los desconoces, pueden hacerte tener un fracaso gastronómico.

¿Te ha pasado que al meter la torta en el horno crece un pico en el centro como si fuera un volcán? Tal vez no crece demasiado, o se hunde en el centro.

Aquí una lista de los errores más frecuentes al hacer una torta o bizcocho y el diagnóstico que te permitirá resolverlos para la próxima.

A diferencia de las preparaciones saladas, que pueden permitirte más jugar con la imaginación y la combinación de ingredientes, a la hora de cocinar dulce es importante respetar los ingredientes y cantidades a rajatabla. Un poco más de leche, o menos huevos pueden generar una catástrofe.

Se hunde en el centro. Si el bizcocho se hunde en el centro puede ser que tiene poco líquido o el batido es insuficiente. La calidad de la materia prima que utilices también influye. Si hay un exceso de batido o de líquido, también puede generar este efecto de hundimiento. La temperatura del horno al meter el bizcochuelo o bizcocho es clave: no debe estar ni demasiado caliente, ni demasiado frío.

Si el horno está demasiado frío se puede hundir en el centro. La temperatura también afecta la textura del bizcocho.

Se contrae y se separa de los costados del molde. Si esto sucede es porque resulta la preparación demasiado líquida. También puede ser que el molde sea demasiado grande. La elección del tamaño del molde es clave en el resultado. El exceso de polvo para hornear o de tiempo de horneado pueden generar esta contracción del bizcocho.

No crece. Es lo que uno más se lamenta. Resulta frustrante que el bizcochuelo no suba mientras está en el horno. ¿Por qué sucede esto?. Dos causas muy comunes: falta batido o le has puesto poco polvo para hornear. Si los huevos no son frescos, o no le pones la suficiente cantidad de manteca también puede generar este efecto. La temperatura del horno demasiado caliente es otro factor que lo afecta.

Si el bizcocho no crece puede ser a causa de poco batido o huevos poco frescos.

Se rompe con facilidad. Cuando el bizcochuelo o bizcocho se rompe con facilidad es porque tiene un exceso de manteca o de azúcar. También puede ser que le hayan puesto pocos huevos. Un detalle importante al desmoldar cualquier torta o bizcocho. Debes esperar a que se enfríe al retirarlo del horno antes de desmoldarlo. Si lo haces en caliente, se romperá.

Tiene textura despareja. Si esto sucede puede deberse a que los ingredientes están mal mezclados, tiene demasiado líquido o poca azúcar. La temperatura incorrecta del horno también puede provocar este defecto.

Se levanta con un pico en el centro. Es lo que llamamos el efecto volcán. Esto sucede porque tiene poca manteca, azúcar o falló la cantidad de polvo para hornear. La falta de líquido o el exceso de harina pueden levantar como si fuera un pico. La causa más frecuente de este mal es el horno demasiado caliente.

Si la torta o bizcocho se levanta con un pico es porque el horno estaba demasiado caliente.

¿Ya analizaste a fondo el listado de posibles errores a la hora de hacer una torta o bizcocho? Con estos consejos y recomendaciones seguro te saldrán de maravilla la próxima.

