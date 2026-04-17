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Receta de sopa fría de pepinos: ingredientes simples para un plato ideal

Receta de sopa fría de pepinos, una opción refrescante, liviana y fácil de hacer, ideal para los días de calor con ingredientes simples.

Candela Spann

Receta deliciosa de sopa fría de pepinos

Receta deliciosa de sopa fría de pepinos

Shutterstock

Esta receta de sopa fría de pepinos es ideal para los días calurosos, con una textura refrescante y liviana. Esta sopa fría combina ingredientes simples para lograr un plato saludable y lleno de sabor. Es una preparación rápida y perfecta como entrada o comida ligera en cualquier momento.

Receta de sopa fría de pepinos
Receta de sopa fr&iacute;a de pepinos

Receta de sopa fría de pepinos

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Pepinos — 500 gramos

  • Yogur natural — 400 gramos

  • Ajo — 5 gramos

  • Jugo de limón — 30 mililitros

  • Aceite de oliva — 30 mililitros

  • Sal — 5 gramos

  • Pimienta — 2 gramos

  • Eneldo o perejil — 10 gramos

  • Agua fría — 100 mililitros

Paso a paso para crear una sopa fría de pepinos deliciosa

1- Pelar y cortar los pepinos en trozos.

2- Colocar los pepinos en una licuadora junto con el yogur natural.

3- Agregar el ajo, el jugo de limón y el aceite de oliva.

4- Procesar hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

5- Incorporar el agua fría para ajustar la textura.

6- Salpimentar con sal y pimienta a gusto.

7- Añadir el eneldo o perejil picado.

8- Mezclar bien y llevar a la heladera por al menos 1 hora.

9- Servir bien fría en bowls o vasos.

10- Decorar con un chorrito de aceite de oliva y hierbas frescas.

Receta fácil de sopa fría de pepinos
Receta f&aacute;cil de sopa fr&iacute;a de pepinos

Receta fácil de sopa fría de pepinos

De la cocina a la mesa

La sopa fría de pepinos es una opción perfecta para refrescarse con algo liviano y nutritivo. Esta receta se destaca por su simpleza y por el equilibrio entre lo cremoso del yogur natural y la frescura del pepino. Es ideal como entrada o para una comida ligera, especialmente en días de calor. Además, se puede personalizar agregando otros ingredientes como palta o un toque de ajo extra. Servirla bien fría realza todos sus sabores y la convierte en una alternativa distinta a las sopas tradicionales. Una propuesta práctica, saludable y muy fácil de hacer en casa. ¡Deliciosa!.

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