Receta de sopa fría de pepinos: ingredientes simples para un plato ideal
Receta de sopa fría de pepinos, una opción refrescante, liviana y fácil de hacer, ideal para los días de calor con ingredientes simples.
Esta receta de sopa fría de pepinos es ideal para los días calurosos, con una textura refrescante y liviana. Esta sopa fría combina ingredientes simples para lograr un plato saludable y lleno de sabor. Es una preparación rápida y perfecta como entrada o comida ligera en cualquier momento.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
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Pepinos — 500 gramos
Yogur natural — 400 gramos
Ajo — 5 gramos
Jugo de limón — 30 mililitros
Aceite de oliva — 30 mililitros
Sal — 5 gramos
Pimienta — 2 gramos
Eneldo o perejil — 10 gramos
Agua fría — 100 mililitros
Paso a paso para crear una sopa fría de pepinos deliciosa
1- Pelar y cortar los pepinos en trozos.
2- Colocar los pepinos en una licuadora junto con el yogur natural.
3- Agregar el ajo, el jugo de limón y el aceite de oliva.
4- Procesar hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
5- Incorporar el agua fría para ajustar la textura.
6- Salpimentar con sal y pimienta a gusto.
7- Añadir el eneldo o perejil picado.
8- Mezclar bien y llevar a la heladera por al menos 1 hora.
9- Servir bien fría en bowls o vasos.
10- Decorar con un chorrito de aceite de oliva y hierbas frescas.
De la cocina a la mesa
La sopa fría de pepinos es una opción perfecta para refrescarse con algo liviano y nutritivo. Esta receta se destaca por su simpleza y por el equilibrio entre lo cremoso del yogur natural y la frescura del pepino. Es ideal como entrada o para una comida ligera, especialmente en días de calor. Además, se puede personalizar agregando otros ingredientes como palta o un toque de ajo extra. Servirla bien fría realza todos sus sabores y la convierte en una alternativa distinta a las sopas tradicionales. Una propuesta práctica, saludable y muy fácil de hacer en casa. ¡Deliciosa!.