Receta de sopa fría de pepinos: ingredientes simples para un plato ideal

Esta receta de sopa fría de pepinos es ideal para los días calurosos, con una textura refrescante y liviana. Esta sopa fría combina ingredientes simples para lograr un plato saludable y lleno de sabor. Es una preparación rápida y perfecta como entrada o comida ligera en cualquier momento.

Paso a paso para crear una sopa fría de pepinos deliciosa

1- Pelar y cortar los pepinos en trozos.

2- Colocar los pepinos en una licuadora junto con el yogur natural.

3- Agregar el ajo, el jugo de limón y el aceite de oliva.

4- Procesar hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

5- Incorporar el agua fría para ajustar la textura.

6- Salpimentar con sal y pimienta a gusto.

7- Añadir el eneldo o perejil picado.

8- Mezclar bien y llevar a la heladera por al menos 1 hora.

9- Servir bien fría en bowls o vasos.

10- Decorar con un chorrito de aceite de oliva y hierbas frescas.

Receta fácil de sopa fría de pepinos Receta fácil de sopa fría de pepinos Shutterstock

De la cocina a la mesa

La sopa fría de pepinos es una opción perfecta para refrescarse con algo liviano y nutritivo. Esta receta se destaca por su simpleza y por el equilibrio entre lo cremoso del yogur natural y la frescura del pepino. Es ideal como entrada o para una comida ligera, especialmente en días de calor. Además, se puede personalizar agregando otros ingredientes como palta o un toque de ajo extra. Servirla bien fría realza todos sus sabores y la convierte en una alternativa distinta a las sopas tradicionales. Una propuesta práctica, saludable y muy fácil de hacer en casa. ¡Deliciosa!.