La adicción secreta de Chayanne que le hace gastar mucho dinero

Chayanne, a sus 53 años de edad, es uno de los artistas latinos que mayor trayectoria tiene en la industria musical. Desde muy joven está en el ambiente y eso lo llevó también a la actuación, lo que le abrió camino para ser la estrella que es hoy en día. Actualmente, sigue teniendo tanto trabajo en shows y eventos, lo que demuestra que su vigencia está más presente que nunca.

Últimamente, Chayanne estuvo alejado de los medios de comunicación, aunque en sus redes sociales se lo vio muy activo. Compartió momentos de relax como en algunos de los deportes que practica como el golf o el esquí. La atención se las han llevado sus hijos. Por un lado Isadora, que es cantante e influencer de moda, y su hijo Lorenzo, que es atleta de alto rendimiento en la ciudad de Miami.

Pero cada vez que el puertorriqueño tiene contacto con la prensa, aprovecha y no deja pasar detalles de su vida e incluso, brinda frases que son dignas de titulares. Fue así que confesó una de sus mayores debilidades y es algo que casi nadie de sus fans sabían.

El intérprete de “Torero” confesó una de sus adicciones que lo llevan a gastar algo más de dinero. “Cada vez que visito una ciudad, se me va la atención en mi terrible debilidad: los zapatos. Tengo cientos de pares”, confesó el cantante, al mismo tiempo que reveló que tiene distintos modelos y colores para combinarlos con sus distintos looks, ya que ya no entran en el vestidor de su casa.

Según comentó, cada vez que tiene un tiempo libre en las giras, y no tenga que estar presente para ensayos y pruebas de sonido, él se dirige a tiendas a comprar zapatos, y lo hace con un grupo de consejeros. “Tengo un equipo de unas ocho personas que están pendientes por mí de eso: estilistas, asesores de imagen, maquilladores y vestuaristas”, explicó el artista. De esta manera, podemos ver que el artista no deja ningún cabo suelto, y todo lo referido a su imagen está meticulosamente estudiado, como debe ser en un artista de su talla.

Hace algunos días, salió a la luz que la hermosa actriz Lucía Méndez le había cortado el rostro cuando Chayanne la quiso conquistar teniendo apenas 17 años y la actriz 30. En ese momento, Méndez lo mandó a dormir, diciéndole que “parecía un bebé”. Lo cierto es que esa misma noche que rechazó a Chayanne, Lucía terminaría mirando el amanecer con Luis Miguel.