Este es el actor que conquistó a Thalía por “besar más rico”

En una reciente entrevista, Thalía confesó cuál de los actores con los que compartió pantalla, besaba “más rico”. Thalía y Fernando Colunga fueron los protagonistas de la exitosa telenovela “María la del barrio”, que se estrenó en 1995, y desde que aparecieron juntos, la química que había entre ambos actores fue indiscutible.

La propia intérprete de “Amor a la mexicana” fue la encargada de revelar, que su co- protagonista, quien dio vida a Luis Fernando de la Vega, era de los actores que mejor besaba. “No, no, el que más bes arico, Fernando me gusta como besa” declaró la cantante y actriz mexicana.

Pasaron más de veinticinco años de aquella vez en la que compartieron como compañeros de trabajo, y por más de que ellos han negado en muchas ocasiones que tuvieron una relación sentimental, se sabe por parte de compañeros de elenco de aquella exitosa telenovela, que si se vieron involucrados en un romance. Cabe recordar que ambos actores ya habían compartido pantalla en las telenovelas “Marimar” y “María Mercedes”, aunque Colunga haya tenido un papel secundario. Años más tarde, tuvo su primer protagónico con Thalía, de donde se desprendería una de las parejas favoritas de las telenovelas mexicanas, siendo los protagonistas de María la del barrio”, donde una joven de bajos recursos llega a trabajar por caridad en la casa de un hombre de alta sociedad.

Laura Flores, amiga de la hermana de Thalía, contó que se enteraron de la relación en la casa de Laura Zapata, hermana de la actriz. “Laurita Zapata, que es amiga mía nos invitó a comer a su casa, y entonces ahí estábamos nosotras las más grandecitas, y en eso llega Fernando Colunga”, recordó. Laura Flores recordó que todo sucedió en la casa de la hermana de Thalía. “Fernando no llegó solo, llegó con Thalía, y que los veo abrazándose y dándose un beso”, comento la hermana de la actriz. Continuó contando que “todas la viejas estábamos idas porque era un amor tan bonito, se veían tan enamorados”, contó la amiga de la hermana de Thalía.

Laura Flores no fue la única que ha hecho comentarios sobre el romance que mantuvieron Fernando y Thalía, del que todos sabían pero nadie hablaba. Otra colega de Thalía que compartía trabajos con ella, contó que “en ese momento Fernando Colunga era novio de Thalía. Eran novios, muy felices, pero muy… se veían muy contentos, muy enamorados.