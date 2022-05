El escuadrón suicida tendrá su spin-off y la protagonista será Viola Davis

Desde que conocimos la historia de El escuadrón suicida quedamos maravillados con la fusión tan acertada de los personajes que protagonizan este grupo de villanos. ¿Qué podía pasar si se unía a los antagonistas más conocidos de la pantalla grande para una misión de vida o muerte? Acción, suspenso, comedia, conductas inesperadas y, definitivamente, un relato distinto.

El escuadrón suicida tuvo un éxito inmediato, por lo que se planea seguir extendiendo este universo. Lo último que se supo en estos días es que Viola Davis tuvo varias reuniones para protagonizar una novedosa serie spin-off. La actriz ganadora del Óscar lleva involucrada en DC desde hace ya varios años en el papel de Amanda Waller, la intimidante dirigente del programa Task Force X. Estuvo presente en las distintas películas Suicide Squead de 2016 y 2021, como también en la reciente serie Peacemaker de HBO Max. Sin embargo, el anunciado proyecto estará enfocado completamente en ella y James Gunn será el productor ejecutivo.

Según el medio Deadline, Viola Davis está en negociaciones con HBO Max y Warnes Bros Tv para regresar como Amanda Waller a través de su propio show en solitario. De cerrarse este trato, Davis no sólo asumirá el rol principal, sino que además se desempeñará en la producción ejecutiva junto a Gunn.

En cuanto al guion, el mismo medio reporta que Christal Henry, ganadora del Emmy por la serie Watchmen, ejercitará su pluma en el venidero spin-off. Será también productora ejecutiva junto a Peter Safran, quien produjo la película El escuadrón suicida del año pasado.

Apenas en enero, James Gunn (director responsable de El escuadrón suicida y Peacemaker) reveló que estaba en desarrollo un novedoso proyecto televisivo dentro del universo de Harley Quinn, King Shark y compañía. En aquel entonces no brindó mayores detalles, pero precisó que la serie en cuestión no resultaría tan cómica como la protagonizada por John Cena, en los zapatos del Pacificador.

“Estamos trabajando en otra cosa ahora, otro show de televisión que estará conectado a ese universo. No puedo decir más”, señaló el cineasta. “No creo que sea del mismo género que Peacemaker. No será tanto una comedia como Peacemaker, pero estará en el mismo universo”.

Respecto al ámbito fílmico, el Universo Extendido DC ostenta un futuro prometedor, con títulos como Black Adam y la secuela de Shazam! agendados para 2022, y The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom para el año siguiente.

Antes de retornar al mundo de El escuadrón suicida, Viola Davis interpretó a Michelle Obama en la serie dramática The First Lady de Showtime. Titulada La primera dama en México, sus primeros dos episodios ya están disponibles en el catálogo de Paramount Plus.