Adamari López se burla de sus malas decisiones en el amor

Adamari López bromeó acerca de las malas decisiones que tomó en el pasado, algo que despertó la atención los fieles seguidores de la conductora. Por su parte, Toni Costa reveló en “La casa de Los Famosos” como fue la historia de amor entre él y López, contando que sufrió de depresión luego de la ruptura y posterior separación de la mamá de su hija Alaïa.

Ahora, Adamari compartió en sus rede sociales, con el sentido del humor que la caracteriza, una burla a sí misma y a su pasado. “¿Quién más necesita afinar la puntería?, preguntó la conductora. “Si hay algo que yo tenga súper seguro en esta vida, es que donde yo ponga el ojo… ¡Ay! Ahí no es. Nunca es”, dijo en tono simpático en el video que compartió.

La reacción en las redes hablando de Toni Costa no se hizo esperar. “No sé cómo duró tanto con ese marido que tenía, lo veo en La Casa de Los Famosos, no mira a la cámara, no tiene gracia, no quiere salir ni habla, ¡qué pereza!”, decía uno de los comentarios de uno de sus fans. “Tal vez necesitas fijarte en un hombre más grande de edad que tú, te lo digo con mucho respeto. Tú eres demasiado mujer para estos inmaduros”, aconsejaba otro.

Adamari continua enamorando a todos con su nueva vida, en la que luce resplandeciente y mejor que nunca, gracias a los cambios que realizó alrededor de su alimentación y su rutina de ejercicios.

Su separación de Toni Costa

En su momento Adamari López había hablado de su ruptura con Toni Costa. Si bien no había dado muchos detalles, la conductora dio a entender que hubo situaciones concretas que la impulsaron a dar un paso al costado y de esta forma finalizar con la relación. Según la actriz, entendió que los últimos tiempos, dentro de la pareja, ocurrían cosas simples y cotidianas que no estaba bien. Por esta razón, decidió que era el momento de respetarse a sí misma, tomando la decisión de separarse. Comentó que intentaron mejorar la relación que mantenían, sin embargo, a pesar del esfuerzo, no lo lograron.

Aunque han enfrentado muchos problemas como pareja, Adamari confirmó que la vida familiar que los une seguiría adelante, ya que su prioridad era el bienestar de la hija de ambos, Alaïa. También había descartado la posibilidad de una futura reconciliación diciendo que solo mantienen una relación en buenos términos por su hija, de manera a estar presentes en la vida de la niña.