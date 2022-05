Pablito Ruiz: “Mi discográfica me abandonó cuando me declaré gay”

Pablito Ruiz fue uno de los cantantes más famosos de finales de la década de los 80’, y a pesar de haberse alejado del mundo de la música, siguen en la memoria de la gente canciones como “¡Oh Mamá! Ella me ha besado”. El cantante argentino reveló que su carrera se vino a pique porque la disquera con la que trabajaba lo “abandonó” cuando confesó que era homosexual.

El verdadero nombre de Pablito Ruiz es Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, y saltó a la fama de muy joven, conquistando con su voz y carisma a toda Latinoamérica. Pero su repentina ausencia despertó especulaciones de todo tipo hasta que decidió romper el silencio y contar porque su carrera se vio afectada. En 2011, un año después de que Ricky Martin lo hiciera, el cantante argentino de 46 años ahora, se declaró homosexual. Pero para Pablito Ruiz, esto significó un duro golpe para su carrera ya estuvo a punto de terminar luego de que su discográfica le diera la espalda.

En una entrevista brindada en el programa “Ventaneando” de TV Azteca, confesó que fue obligado a mostrarse más “masculino”, pero al hablar abiertamente de su sexualidad, la discográfica le quitó el apoyo. El cantante reveló que decidió volver a Argentina luego de que la discográfica para la que trabajaba y sus representantes le quitaran el apoyo y lo despidieran por haberse declarado gay, pues por mucho tiempo vendieron una imagen suya para atraer al público.

“Estaba en la cresta de la ola, yo vendí 300 mil copias aquí en México, y después como que me quitaron todo el apoyo, después de haberles dado tantas ganancias. Me volví a Argentina, ahí comencé a trabajar, pero sí hubo unos cuatro años que estaba entre México y Miami donde no podía trabajar”, dijo. La pandemia de Covid -19 hizo que Pablito Ruiz se enfrentara a crisis de ataques de pánico, que lo llevaron a tomar diferentes terapias para recuperarse, con lo que afirma: “La verdad es que hoy en día soy otro”.

¿Quién es Pablito Ruiz?

Nació el 4 de mayo de 1975 en Buenos Aires, Argentina. Fue parte del elenco del programa musical infantil “Festilindo” entre 1984 y 1986, destacándose por su voz. En 1987, a los 12 años de edad lanzó su álbum homónimo y se dio a conocer con temas como “Mi chica ideal” y “Sol de verano”. Al año siguiente, su segundo disco llamado “Un ángel” lo consolidó con éxitos como “¡Oh Mamá! Ella me ha besado”, “Orgullosa Nena” y “Lady, lady”, entre otros. En 1989 lanzó su tercer disco de estudio titulado “Océano” y su éxito fue masivo. Luego de que saliera su cuarto álbum en 1990, se retiró de la escena por el evidente cambio de voz sufrido. Regresó dos años después lanzando 3 discos: “Irresistible” (1992), “60/90” (1994) y “Aire” (1997).