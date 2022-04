En contra de los "cuerpos perfectos": las famosas que se muestran como son

A raíz de las recientes declaraciones de Camila Cabello sobre las exigencias sobre los cuerpos y la persecución de los papparazzis, recordamos a las celebridades que también se pronunciaron en contra de los patrones culturales y la exigencia del cuerpo perfecto.

La cantante cubana-norteamericana arremetió contra los papparazzis y el estrés que le provoca estar siendo siempre observada y juzgada, incluso en los momentos en que debería estar disfrutando.

En un post en su cuenta de Instagram, relató un momento de tensión que vivió en la playa al advertir la presencia de fotógrafos: "Contuve la respiración tan fuerte que hasta me dolían los abdominales. No respiraba prácticamente y apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los 'paparazzi'. No podía dejarme ir y relajarme, hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza”.

Pero Camila Cabello no es la única celebridad que ha sido víctima de la cultura de los cuerpos perfectos y del hate en redes sociales.

En 'The Huffington Post', Jennifer Aniston recordó que hubo quienes aseguraban que estaba embarazada porque en una ocasión su vestido le hacía más barriga de lo normal: "Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta, harta de esta especie de deporte que es el escrutinio y la humillación física que sucede todos los días bajo la apariencia del periodismo y de las noticias de famosos", respondió. "La cosificación y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es absurdo y perturbador", afirmó.

Demi Lovato ha respondido más de una vez a las críticas sobre su cuerpo: "Estoy sana y feliz, y si odias mi peso, tú evidentemente no lo estás". Incluso escribió una canción titulada “Really Don’t Care” dedicada a quienes la atacaron por su aspecto.

La cantante, que sufrió de trastornos de la alimentación, se muestra feliz y en una etapa de aceptación: "Aprendiendo a amar mis curvas. En realidad las solía odiar... Pero después alguien especial me ayudó a aprender cómo amarlas. Y él las ama también", escribió.

Selena Gómez es otra de las estrellas que fue víctima del hate por la apariencia de su cuerpo. Cansada del asedio, publicó en sus redes una fotografía suya en traje de baño junto al texto "Amo estar feliz conmigo".

La modelo y empresaria Kim Kardashian tuvo que lidiar hace años con los insultos por haber engordado en su primer embarazo. "Cualquier que haya tenido un bebé sabe qué difícil es perder peso porque tu cuerpo cambia totalmente. Burlarse de mí embarazada y burlarse de mí tratando de perder peso ahora, ¡qué vergüenza!. No soy perfecta, pero nunca me ajustaré a sus estándares delgados, lo siento", contestó.

La presentadora de la última gala de los Oscar, Amy Schumer, se despachó contra quienes la critican con un contundente comentario: "Soy talla 6 y no tengo planes de cambiar. Eso es todo. Quédate o bájate. ¡Besos!".

También la actriz de La Casa de Papel, Úrsula Corberó, fue blanco de comentarios, que llegaron a decir que estaba embarazada. Para responder, acudió al humor: "Sí, estaba embarazada de una hamburguesa y unas patatas fritas con mayonesa. Pero ya parí y el postparto ha ido de maravilla. Gracias".