Indescriptibles: las fotografías de las vacaciones de Kim Kardashian que encienden las redes

Kimberly Noel Kardashian tal es su verdadero nombre y más conocida solo como Kim Kardashian, es una socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense. Comenzó a hacerse conocida por la década de los 2000 cuando acaparaba portadas en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton.

En esta oportunidad podemos ver a Kim recién salida del mar con un micro bikini negro mostrando toda su belleza para quien quiera verla. Kardashian ha posteado una imagen en Instagram donde podemos ver la clara y fina arena bajo sus pies y de fondo un paradisíaco mar azul.

Kim Kardashian es hija del abogado Robert Kardashian y de Kris Jenner, nació en Los Ángeles, California. La belleza única de Kim viene dada por la combinación genética que carga. De origen armenio por parte de su padre, sus bisabuelos paternos emigraron a Los Ángeles justo antes del genocidio, su bisabuela es turca de origen armenio. Su madre Kris tiene ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa y neerlandesa. Tiene dos hermanas y un hermano, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian y dos medio-hermanas por parte de madre, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

Desde sus comienzos muchos han sido los desempeños que ha tenido la ahora empresaria en el mundo social de Estados Unidos. Desde el año 2007 cuando comenzó con su programa de telerrealidad emitido por el canal E!, llamado “Keeping Up with the Kardashians”, hasta el día de hoy en que sigue vigente su nombre.

Después de un tiempo la estrella de Instagram vio la posibilidad de ir incursionando en diferentes emprendimientos y por ello comenzó a dedicarse a la línea de perfumes, indumentaria y más recientemente en ropa íntima femenina. El último gran emprendimiento de Kim Kardashian ha sido diseñar ropa para los atletas estadounidenses que participan de los juegos olímpicos de Tokio.

Su sonado matrimonio con Kanye West y su posterior separación ha hecho correr ríos de tinta en las páginas de las revistas del corazón. Su aventura como desarrolladora de aplicaciones pone en apuros a los servidores de Apple y puede aparecer en la portada de la revista que ella quiera. Sus selfies por otro lado se han convertido en un catálogo que no parece tener fin, y verdaderamente cada vez que comparte algo a través de su cuenta en Instagram, esta red social se ve realmente revolucionada.

Imagen: Instagram de Kim Kardashian

Lo que es cierto es Kim Kardashian que demuestra a la perfección que en esta época donde todos estamos conectados y podemos enterarnos de todo lo que hace el mundo entero, la fama es una cuestión de cuánto interés puedes generar, no de lo que puedes hacer.