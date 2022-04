Belinda cuenta como está después de su separación con Christian Nodal

A mediados de febrero, Christian Nodal, figura del regional mexicano, anunciaba en un comunicado que su relación con la cantante Belinda llegaba a su fin, a pesar de que ya le había entregado un anillo de compromiso y estaban con planes de casamiento. Belinda ha realizado algunos comentarios a través de sus redes sociales, pero sin pronunciarse abiertamente sobre la situación. Ahora habla por primera vez de como está llevando adelante su vida de soltera.

“Viene una Belinda renovada porque a mí siempre me ha gustado renovarme y aprender de cada paso que he dado”, mencionó la cantante a la prensa. “Cambié mi vida completamente”, añadió.

Cabe recordar que Belinda vuelve a la actuación con la serie española “Bienvenidos a Edén” y para las grabaciones se había mudado a vivir a España y finalmente decidió radicarse allí. “No había estado en un proyecto porque no es la cantidad que haces, sino la calidad. Siempre he dicho que no es hacer por hacer, si dijera que sí a todo lo que me llega mi vida quizás no la disfrutaría tanto, y para mí se trata de la calidad del proyecto y cuando llegan las cosas es porque tienen que llegar, mencionó. “Ahora vivo en España, por lo menos durante todo este año voy a estar aquí, asique estoy súper agradecida con esta etapa creciendo y evolucionando”. “Soy muy transparente y cuando estoy mal se me nota”, confiesa la cantante y actriz. También contó que es muy positiva “siempre digo, bueno, tranquilos, a mal tiempo buena cara”, remarcó.

Belinda y Nodal

Recordemos, que Christian Nodal y Belinda estuvieron comprometidos y había planes de casamiento, pero a mediados de febrero de este año Christian anunciaba que la relación llegaba a su fin. En su momento, las especulaciones sobre la ruptura se dieron cuando ambos habían dejado de seguirse en sus redes sociales, y que había borrado todas las fotos que tenían juntos como pareja.

Cuando se separaron, ninguno dio declaraciones a la prensa y solo se limitaron a realizar posteos donde pedían respeto. Por su lado, el cantante mexicano publicaba sobre la separación: “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja. Mucho agradecimiento por habernos acompañado en todo este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado. Cada uno vivirá su proceso de separación a su manera, y deseándole lo mejor el uno al otro por los tiempos felices y de prueba también”.