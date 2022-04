Nuevo accidente en el set de grabación de la telenovela “La Herencia”

“La Herencia” se estrenó en Televisa en marzo pasado y viene teniendo buena respuesta por parte de la audiencia. Pero al parecer, los protagonistas de la novela mexicana no tienen suerte con los animales. Un nuevo accidente se registró en el set de grabación. Primeramente fue Michelle Renaud quien sufrió un accidente al caer de un caballo, y ahora a Emmanuel Palomares le ocurrió algo parecido.

“En el tráiler de la novela se ve a Simón, mi personaje, montando sin playera y justo a los pocos segundos, el caballo me dice: ya bajate mihijo, y me tiró al piso”, contó el actor lo ocurrido en la producción, que también se estrenará muy pronto en Univisión.

El protagonista aclaró que por suerte no sufrió ninguna lesión grave. “Por fortuna el animal está entrenado y no paso a más de un dolor físico”, aclaró. Contó también que no es la primera vez que lidia con caballos, y es por ello que comprende bien que son cosas que pueden suceder. “Me gusta montar, no es la primera vez que lo hago, ya lo había hecho en una telenovela, pero hay que entender que es un ser vivo y a veces se harta y órale, ya está, entonces me subí otra vez, lo amancé y me bajé”, comentó el actor venezolano. De esta manera dejó en claro que volvió a subir al lomo del caballo y repitió la escena.

El accidente de Michelle Renaud

En febrero pasado, la bella actriz mexicana de 33 años había sufrido un accidente similar con un caballo cuando trataba de pararlo en dos patas, pero ella si tuvo que ser llevada al hospital para que sea atendida tras el incidente. “Cuando me sentía orgullosa de mí y me confié, el caballo me dio una gran lección. Me hizo como trapo y me enseñó quien manda”, relató en ese momento. Sobre su paso por el hospital declaró “Me tuvieron que hacer tomografía, resonancia y placa. Les juro que fue súper intenso pero no me pasó nada.

¿De qué trata “La Herencia”?

La telenovela de Televisa recorre los conflictos y diferencias de que existen entre los cinco hijos adoptivos de Don Severiano del Monte, que buscan beneficiarse con el testamento de su difunto padre. La producción se graba en el municipio de Otzolotepec, Estado de México, y que con apenas dos meses de estar al aire, promete ser un éxito de rating.