¡Ver para creer! Haciendo un repaso del antes y después de Alexa Dellanos, lleva a pensar que se hizo muchas cirugías que hoy la hacen irreconocible. Sin dudas, es una mujer bellísima, pero siendo tan joven cambió tanto que ya parece otra persona.

Quién es Alexa Dellanos

Alexa Dellanos es una Influencer que, con tan solo 28 años, se animó a hacerse muchos cambios. Conocida por ser la hija de Myrka Dellanos, la famosa conductora de radio y televisión cubanoamericana, periodista, autora y socialité, junto con Alejandro Loynáz, la joven ha transformado su imagen en los últimos años al punto de quedar irreconocible.

Nació en diciembre de 1993 y en los últimos tiempos se lleva todas las miradas porque ya tiene 2 millones de seguidores en Instagram. Por esto mismo, muchos se preguntan quién es o cómo se ganó esta fama online, más allá de ser la hija de la presentadora. Todo se asocia a sus apariciones en las redes, que sorprenden y mucho. Y es que, últimamente, la joven se muestra siguiendo un estilo muy parecido a las hermanas Kardashian.

Con poses donde destaca sus curvas, exhibiendo un lujoso estilo de vida, que incluye viajes a destinos exóticos, Alexa no para de ser el centro de las miradas. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que no siempre lució así.

El impactante antes y después de las cirugías de Alexa Dellanos

Tal como se puede ver en sus fotos, hay un significativo antes y después de las cirugías de Alexa Dellanos. A lo largo de los años, la influencer fue transformando su imagen a tal punto que ya es imposible reconocerla. Cuando se entra en detalle en los cambios de su rostro, nadie puede creer que se trata de la misma persona.

Ante muchas críticas que ha recibido, hubo una en especial de la ex Miss Universo, Alicia Machado, recordando su mala experiencia en las cirugías: “Pobre muchacha, en lo que pise los 40 no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que se ha ido descubriendo”, explicó.

Mientras tanto, la joven salió a responderle sin pelos en la lengua: “La única pobre es Alicia Machado que tiene que usar mi nombre y personalmente atacarme para sentirse mejor”. Asimismo, afirmó que los implantes y rellenos que se pone son seguros.

Al parecer, el impactante antes y después no solo se trata de un cambio de estilo, sino de evidentes cirugías plásticas que la dejaron irreconocible. ¿A ti te gusta Alexa Dellanos como se ve ahora o preferías su imagen más natural?