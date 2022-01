Katy Perry reveló el repugnante hábito de Orlando Bloom que ella detesta

Katheryn Elizabeth Hudson, más conocida como Katy Perry, es una cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense que ha demostrado que es dueña de un gran talento. Por su parte la bella cantante saltó a la fama en el año 2008 cuando lanzó las canciones "I Kissed a Girl" y "Hot n Cold" que pertenecen al álbum debut One of the Boys.

En tanto que el presente que está viviendo la bella artista es sumamente positivo ya que desde el 2016 está en pareja con el actor Orlando Bloom. Además con el mismo tuvo su primer hijo por lo que claramente les cambió la vida y esto se ve reflejada en su carrera artística ya que sigue siendo una de las artistas más reconocidas del medio.

Sin embargo no es todo color de rosa en la famosa pareja de Hollywood, ya que recientemente la intérprete de la canción "Roar", dio una entrevista para el programa "Heart Breakfast", que conducen Jamie Theakston y Amanda Holden. Allí la talentosa cantante afirmó un dato sobre el padre de su hijo que sorprendió a todos. Este tiene que ver con un hábito que Katy Perry detesta demasiado.

En dicho programa dijo que "A Orlando le encanta usar hilo dental, gracias a Dios, porque algunas parejas no lo hacen, y es repugnante, pero él tiene dientes brillantes. Pero deja el hilo dental por todas partes. En mi lado de la cama, en el auto y en la mesa de la cocina". Esta repugnante manía que tiene Bloom no la cambia pese a que ella dijo que le se lo ha comentado infinitas veces.

Por otra parte, la gran fama que posee Katy Perry se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación en sus cuentas oficiales sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando lo bella que está actualmente como así también todo lo que comparte sobre su carrera musical.