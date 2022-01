La hermana de Naya Rivera, Nickayla, confesó cómo salió de un "lugar oscuro" tras el fallecimiento de la artista

La hermana menor de Naya Rivera contó cómo ha encontrado la luz luego de sufrir depresión tras la trágica muerte de la estrella de Glee. Nickayla Rivera de 28 años y conocida por una carrera de modelo exitosa recuerda permanentemente el fallecimiento de su hermana a sus 33 años tras ahogarse en el lago Piru en California en julio del 2020.

Vale recordar que la actriz con descendencia puertorriqueña murió intentado salvar a su hijo Josey de ahogarse en el lago. Este lunes su hermana Nickayla compartió un conmovedor video en YouTube donde cuenta a los fanáticos de ambas como se pude superar una tragedia tan dolorosa.

La joven modelo empezó hablando de la importancia que Naya tuvo en su vida. "En julio del 2020 mi hermana Naya falleció. Y cuando eso pasó yo estaba completamente en shock. Fue como si nos movieran el tapete, no lo veíamos venir. Mi familia entera estaba completamente en shock. El lugar oscuro en el que yo estaba antes de eso solo empeoró cuando eso pasó. En ese momento no tenía pensamientos sobre mi futuro. No tenía pensamientos sobre mi misma, en realidad. Solo estaba experimentando dolor".

Nickayala Rivera expreso que para sanar su dolor tuvo que descubrir quién era ella, a explorar su identidad, y a cuidar más su salud. Dejó de fumar cigarrillos electrónicos. "Eso fue muy difícil, pero cuando lo hice, me sentí tan empoderada", confiesa.

Nickayla también ha compartido en sus redes sociales tiernas fotos con su famosa hermana mayor. "No hay palabras para describir mi amor por ti. Estando lado a lado o a millas de distancia, nuestra conexión es infinita. Nuestro vínculo es indestructible. Somos completamente opuestas, pero simultáneamente igual. Eres el yin de mi yang".