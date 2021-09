Este es el grado de estudios de Adal Ramones

Aunque es reconocido por su nombre artístico Adal Ramones, su verdadero nombre es Adalberto Javier Ramones Martínez. Actualmente tiene 59 años y ya es un destacado empresario, presentador y productor de televisión, que además realizó labores como escritor, entrevistador, caricaturista y director de escena.

Una de las últimas noticias que se hizo pública fue que no inició con el pie derecho en su ingreso a la emisora TV Azteca, con el proyecto de televisión llamado “Don’t, no lo hagas”. Debido a que no estaba teniendo el éxito esperado –como el rating muy bajo- es que nada de lo pensado sucedió.

Actualmente, el famoso comediante está realizando trabajos en monólogos y proyectos que pronto saldrán a la luz. Mientras, desde su Instagram personal, Ramones comparte su vasta experiencia en teatro, TV, cine y experiencias corporativas como su franquicia "La Bodeguita del Medio”, que llevó a Costa Rica.

Muchas personas reconocen al comediante en varios trabajos ya realizados como conductor en “Bailando por un sueño”, “Cantando por un sueño” y “Teletón” entre muchos otros más. Sin embargo, el grado de estudios de Adal Ramones es mucho más amplio del que se pueden imaginar.

"FUENTE: Excelsior California"

Adal Ramones estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Regiomontana y también participó en el teatro-comedia destacándose en la improvisación, la oratoria y expresión corporal. Por ello, es que también luego se dedicó a la escritura y dirección.

Su amplia experiencia y su afán por abarcar mucho más, le dieron el grado de estudios que actualmente afianza al presentador mexicano como un gran profesional del medio artístico.

Mientras, entre medio de sus proyectos laborales, vale destacar que en cuanto a su vida personal contrajo matrimonio en 1998 con Gaby Valencia, quien fue su esposa y la madre de sus 2 hijos Paola Ramones Valencia y Diego Ramones Valencia.

Tras divorciarse en el año 2013, estuvo unos años soltero y dedicándose a nuevos proyectos laborales, sumando experiencia y ampliando su carta de vida. En 2017, precisamente el 5 de agosto contrajo matrimonio por segunda vez y fue con Karla de la Mora, con la cual tuvo 1 hijo llamado, Cristóbal Ramones de la Mora.

No caben dudas que el grado de estudios de Adal Ramones es muy reconocible y así lo viene demostrando al día hoy.

Muchos esperan su regreso a la pantalla chica y con un poco de viento a favor, será pronto ¿Qué formato le sentaría mejor a Ramones? El presentador mexicano cuenta cómo es su papel como juez de NBL.