Andrés García reveló la razón por la que fue infiel a todas sus mujeres

Andrés García se animó a responder una nueva pregunta de sus fans. En esta ocasión el galán dominicano de 80 años reveló la razón por la cual le fue infiel a todas sus mujeres. “¿Hubo alguna mujer que te hiciera sentar los pies en la tierra?” fue la pregunta disparadora para que el artista latino saque a relucir su honestidad más brutal.

“No hubo nunca ninguna que me parara los tacos. De hecho, yo a todas las mujeres con las que he tenido relación, casados también o no casado; yo siempre les decía cuando empezábamos la relación ’Te advierto que yo no soy fiel, me gustan todas las mujeres; si esperas que yo sea fiel vas a sufrir mucho’” inició con su respuesta Andrés, conocido por interpretar varias veces papel de casanova en las telenovelas.

“La mayoría me contestaba ‘no te preocupes yo te voy a quitar lo infiel porque conmigo va a ser diferente’. Casi todas decían lo mismo y casi todas fracasaban por que a mi no se me quitaba lo mujeriego, ni lo infiel, ni se me va a quitar”. “Eso del gusto por las mujeres no se me quita. Mientras haya con quien hay que darle para delante” cerró contundente García.

“Lo infiel nunca se me quitó, ni se me quitará!” fue el simple y corto texto que eligió Andrés García de epígrafe para acompañar su reciente video en su cuenta de Instagram.

