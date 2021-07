¿Quién es la actual pareja de Itziar Castro?

Itziar Castro (44) es una de las actrices españolas más reconocidas del momento y terminó de consagrarse luego de participar en la serie "Vis a Vis", donde interpretó a Goya Fernández, y en las películas "Campeones" o "Pieles", por la que fue nominada en los Premios Goya a mejor actriz revelación.

Pero además de su trabajo en el mundo de la actuación, Castro también es reconocida por su compromiso con la lucha LGBT+. Un año atrás, cuando le preguntaron si estaba en pareja, reveló que tiene "mucho amor que es el orgullo gay", pero no confirmó estar en pareja ni enamorada de una mujer.

Sus roles actorales la llevaron a la fama internacional, al punto que en el 2020 obtuvo un papel en "Rifkin's Festival", la película de Woody Allen. Pero la vida de Castro dio un giro inesperado: lanzó hace pocos meses un poemario llamado "Con el corazón por delante", una autobiografía emocional que pretende exhibir su esencia, cuerpo y alma.

"En mi libro hablo de amor y el desamor, pero no solo del amor romántico, sino también del amor a la familia, a la profesión, a la gente que te inspira y, sobre todo, del amor a una misma. Son 212 poemas, 75 que tienen código QR y los códigos te llevan a algunos vídeos, en los que yo misma leo a cámara los poemas", contó.

¿Hay tiempo para la pareja?

En una entrevista con el diario El Mundo, Castro contó que lo que más le duele es hablar de amor: "En este libro hay mucho dolor y está puesto ahí. Básicamente, porque creo que para mostrarle al mundo que yo me quiero mucho a mí misma, que soy una tipa fuerte, cañera y que no se calla ante los haters, también tengo que mostrar que hay un proceso de mucho dolor debajo, mucha vulnerabilidad, y no quería dejarlo pasar".

La flamante actriz, que se autodefine orgullosa como "gorda, feminista y lesbiana" dudó ante la consulta sobre si tiene pareja y afirmó que no solamente siente mucho amor, sino que no siempre tiene tiempo. Sin embargo, dejó la puerta abierta a un futura relación formal.

¿Encontraremos a Itziar Castro en pareja en 2021? Solo queda esperar.